Chcete vydělávat na FOREXu? Nejprve zkroťte vlastní emoce, jinak proděláte

27. 4. 2025 – 7:37 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Myslíte si, že vás na FOREXu potopí špatná strategie nebo nedostatek zkušeností? Možná vás překvapí, že největší hrozbou jste vy sami. Neporazí vás grafy ani analýzy.„ To, co vám opravdu zlomí vaz, jsou vlastní emoce, tlak, strach z prohry a příliš rychlá rozhodnutí,“ říká Radek Babčan, jednatel a lektor F.X.C.G.

Profesionálové vědí, že obchodování je hlavně o hlavě. Psychika tvoří 80 % úspěchu, strategie jen zbylých 20 %. Chcete-li vydělávat dlouhodobě, naučte se nejprve ovládnout sebe. Jinak bude FOREX ovládat vás.

4 nejčastější psychologické pasti, které ničí obchodníky na FOREXu

Myslíte si, že vás ztráty na trhu potopí kvůli špatné strategii? Omyl. Největší riziko si nosíte v hlavě. Tyto čtyři psychologické chyby zlomily vaz tisícům obchodníků. A možná o nich ani nevíte.

1. Chamtivost: Když nestačí vydělat. Chceme vydělat víc

Obchod je v zisku. Měli byste ho uzavřít. Ale vy čekáte. Co kdyby šel ještě výš?Trh se otočí a zisk je pryč. Místo euforie přichází frustrace.

Realita? Držíte pozici déle, než máte, ignorujete vlastní plán a všechno letí dolů.

2. Strach: Když vás ztráty ochromí víc než realita

Pár ztrát za sebou a najednou nevěříte ničemu. Ani sami sobě. Vidíte jasný signál ke vstupu, ale váháte. Dřív byste šli bez rozmýšlení. Teď, ale váháte. Jenže trh nečeká, ten mezitím odletí i s vaším potenciálním ziskem.

Strach vás drží mimo hru. Ne kvůli trhu, ale kvůli minulosti, kterou si přenášíte do každého dalšího kliknutí.

3. Overtrading: Když honba za ziskem způsobí další ztráty

Zase další ztráty? A tak se snažíte ztrátu co nejrychleji smazat. Jenže místo kvality sázíte na kvantitu. Klik za klikem, bez rozmyslu.

Víc obchodů, představuje víc rizika, víc ztrát. A tenhle bludný kruh vás vysaje.

4. FOMO: Nejzrádnější past, která vypadá jako příležitost

Trh letí vzhůru, vyi okamžitě reagujete a naskočíte. Všichni ostatní to taky přece dělají. Žádná analýza, jen pocit, že něco nechcete propásnout. A pak přijde nepříjemný obrat. A vaše pozice se potápí.

FOMO je tichý zabiják účtů. Spouští impulzivní rozhodnutí, která byste jindy nikdy neudělali.

Trh není váš nepřítel, skutečná hrozba sedí právě u monitoru

Zapomeňte na představu, že trh vás chce připravit o peníze. Trh je jen prostředí. Není zlý, není hodný. Je neutrální. Vy ale musíte vědět, co v něm děláte. A hlavně proč to děláte.Obchodování je hra s pravděpodobnostmi. A tahle hra má pravidla. Porušíte - li , tak prostě zaplatíte.

Chcete dobře obchodovat? Pak potřebujete víc než grafy. Potřebujete jasný obchodní plán, psaný černé na bílém a neustále na očích. Musí obsahovat konkrétní pravidla vstupu, výstupu i řízení rizika. Protože ten, kdo vás nejčastěji potopí, nejste vy – ale vaše očekávání.

Obchodování není zázračný recept na rychlé bohatství. Je to disciplína, kde se bojuje s vlastním egem, netrpělivostí a potřebou mít pravdu. A kdo si myslí, že každá strategie bude 100% úspěšná? Ten na trhu dlouho nepřežije.

Ztráty jsou normální. Neznamenají, že jste neschopní. Znamenají, že hrajete hru, kde neexistuje jistota. Ten, kdo tohle pochopí, nebude podléhat panice. A hlavně se nebude snažit urvat zpět ztracené peníze impulzivními obchody.

Úspěch? Ten začíná v hlavě. Chamtivost, strach, FOMO nebo overtrading jsou pasti, do kterých padli i ti nejlepší. Ne kvůli tomu, co se dělo na trhu. Ale kvůli tomu, co se dělo v nich.

Kdo zvládne sám sebe, zvládne i trh. Obchodování je o konzistenci, sebekázni a schopnosti zvládat tlak. Úspěšní tradeři nejsou ti, kteří nikdy neprohrávají. Jsou to ti, kteří mají pod kontrolou své emoce a myšlenky.