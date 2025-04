Má mít vaše dítě odklad? Tohle si raději přečtěte, než bude pozdě

27. 4. 2025 – 6:39 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Má jít vaše dítě do školy? Tohle rozhodnutí není jen o věku! Co když za jeho „nezralostí“ není problém, ale přirozený rys, který z něj jednou udělá silnou osobnost? Kdy odklad opravdu nepomůže a proč může být jen falešnou nadějí? Vysvětluje psycholožka Šárka Miková, autorka originální Teorie typů.

Myslíte si, že vaše dítě není do školy připravené?

Máte šestiletou dceru, která působí necitlivě a nejistě ve vztazích? Neznamená to, že je nezralá. Možná patří k typu, který vyhodnocuje svět logikou spíš než emocemi. A to je v dospělosti výhoda. Věděli jste, že až 35 % žen má takto od přírody nastavený mozek? Jenže společnost jim od dětství vnucuje, že mají být „hodnější, pečující, jemnější“.

Máte doma chlapce, který se snadno rozpláče, protože si myslí, že ho už nemáte rádi? Možná je jen mimořádně citlivý a empatický, což je podle výzkumů případ až 40 % mužů. Problém není v něm, ale v okolí, které od něj očekává, že bude „tvrdý chlap“, který city neukazuje.

A co dítě, které špatně snáší změny a těžko si zvyká na nové věci? Právě ono se může ve škole cítit skvěle – pravidla, struktura a stabilní režim mu totiž budou maximálně vyhovovat.

„Vaše dítě možná není nezralé pro školu. Jen ho posuzujeme podle stereotypních očekávání nebo přehlížíme jeho přirozený typ osobnosti,“ říká psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí a Teorie typů.

Než se rozhodnete pro odklad, zjistěte, jaký typ osobnosti máte doma. Možná zjistíte, že je připravenější, než se zdá.

zdroj: Šárka Miková

Nezralé, nebo jen jiné? Pravda o školní připravenosti, kterou vám ve školce nikdo neřekne

Když vaše dítě působí, že ještě není připravené na školu, možná se mýlíte. Není nezralé. Možná je to jen jiný typ osobnosti, který se do klasických tabulek nevejde. A právě to může být jeho největší síla jen o pár let dřív, než si ji uvědomíte.

„Až budete přemýšlet o školní zralosti svého dítěte, mluvit s učitelkami ve školce nebo se bát nástupu do první třídy, vezměte v úvahu i typ osobnosti. Pomůže vám třeba kniha Milovat nestačí,“ radí psycholožka Šárka Miková, autorka Teorie typů.

Podívejte se, proč některé děti vypadají nezrale, i když z nich rostou silné, stabilní a sebevědomé osobnosti.

1) SP typy: Akční, spontánní a zbrklé? Jen hledají rytmus

Potřebují být tady a teď. Touží po svobodě, pohybu a okamžitém dopadu.Jejich svět je plný vjemů a impulzů. Proto působí roztěkaně, někdy až nevychovaně.

„Mohou působit jako rebelové, kteří porušují pravidla. Ve skutečnosti ale často jen zapomenou, co se po nich chce, protože jsou plně ponořené do akce.“

2) SJ typy: Uspořádaní, spolehliví, ale nejistí. Potřebují řád

Tihle malí perfekcionisté touží po stabilitě, předvídatelnosti a jasných mantinelech.Když se úkol nezdá dost přesný nebo zadání není jasné, ztrácejí půdu pod nohama. Může se zdát, že nejsou sociálně zralé, hlavně u introvertních typů.

„Ve skutečnosti jim jen dělá potíže vybočit z pravidel. A otevřená zadání bez struktury je znejistí – ne proto, že by nebyly schopné, ale protože chtějí dělat věci správně.“

3) NF typy: Citlivé duše, které nechtějí zklamat. Ani vás, ani paní učitelku

Hledají smysl, harmonii a hlubší vztahy. Potřebují osobní přístup a empatii.Když se cítí odmítnuté nebo ve stresu, zablokují se. A působí dojmem, že nejsou připravené – přitom jen řeší pocity, které si jiní ani nevšimnou.

„Tyto děti vše hluboce prožívají. A pokud se necítí milované nebo pochopené, vzdálí se. Ne proto, že by nezvládly školu, ale protože vnímají napětí kolem sebe.“

4) NT typy: Malí géniové s neochotou se obout. Chytré, ale své

Touží porozumět, zpochybňovat a zlepšovat. Jsou zvídavé a často nadprůměrně inteligentní. Ale protože se nechtějí zdržovat zbytečnostmi, jako je oblékání nebo sebeobsluha, působí neprakticky. A občas i neschopně.

„Ve škole většinou fungují – chtějí totiž obstát. Ale doma se nechávají obsluhovat. Introvertní NT typy mohou působit jako uzavření podivíni. Jen nepotřebují být slyšet, když nemají co říct.“

Nezralost? Nebo jen jiná cesta k dospělosti?

„Vaše dítě možná není nezralé. Jen ho posuzujeme podle očekávání, která mu nejsou vlastní,“ uzavírá Šárka Miková. Než se rozhodnete pro odklad, zkuste se podívat na své dítě jinýma očima. Můžete být překvapeni, kolik toho už v sobě má.