'Zavraždí' italskou kulturu espresa káva do papírových kelímků?

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Žádné vysedávání nad kafíčkem, vypití ranního šálku kávy zabere Italům v jejich oblíbené kavárně i s placením maximálně minutü. I přesto si ale v zemi, kde se zrodila kultura espresa, stále více lidí objednává "pomalejší" kávu s sebou. Je to přirozený vývoj, nebo nevratná "vražda" tradice?

Šálky rachotí, automat na espreso syčí. O kávu se u pultu kavárny Sant'Eustachio v centru Říma hlásí muži v obleku s kufříkem, stejně jako žena v děravých džínech. Již téměř sto let stojí u baru s šálkem espresa před sebou místní i turisté. Nové je však to, že mladý barista ve změti hlasů slyší stále častěji frázi "da asporto", tedy s sebou. Pití kávy v Itálii se řídí téměř náboženským rituálem. I přesto si stále více lidí bere kávu s sebou. A někteří si myslí, že je to špatně, píše agentura DPA.

"Zhruba rok nabízíme kávu s sebou," říká Federica Ricciová, která má v kavárně blízko Pantheonu na starosti prodej. Také Italové mají stále méně času dát si kávu u baru, říká. Proto podle ní bude zájem o kávu s sebou stále vyšší.

Totéž platí pro tradiční kavárnu La Casa del Caffè Tazza d’Oro na druhé straně Pantheonu. Již od založení zde nabízejí kávu s sebou. Podle Laury Birroziové, která zde pracuje, se však káva v kelímku na jedno použití nehodí do italské kávové kultury. "Káva s sebou je rychlejší káva, ale není italská," říká.

Posvátné espreso na ex

Ve vlasti espresa se pití kávy řídí přísnými pravidly. Malý šálek musí být předehřátý na zhruba 40 stupňů a dává se k němu zdarma sklenička vody. Pražírna Vergnano zjistila, že většina Italů vykoná svůj malý rituál čtyřikrát denně a nejposvátnější je pro ně "malá černá". Při zalévání se na povrchu vytváří na krátkou dobu lehká krémová pěna a espreso se musí také rychle vypít.

To je také důvod, proč se pro kávu s sebou hodí jiné typy přípravy, jako americano, řekl DPA ředitel italského kávového koncernu Illy Massimiliano Pogliani. V Itálii rozšířené espreso si zachovává svoji typickou chuť jen po určitou dobu.

Aby bylo espreso perfektní, musí se sladit několik věcí - kvalita kávových zrn, umění baristy a nádoba na servírování. Je velký rozdíl, zda se rty položí na "hedvábně hladký porcelán" nebo na "hrubý škrábající materiál", dodává Pogliani. Nepochybuje ale o tom, že káva s sebou se stává v různých variantách v Itálii stále oblíbenější. "V budoucnosti očekáváme rostoucí poptávku."

Starbuck se odvážil vstoupit do Itálie

Dalším projevem měnící se kultury kávy v Itálii je také angažovanost amerického řetězce kaváren Starbucks. V příštím roce bude v Miláně vybudována první pražírna řetězce na evropské půdě a první pobočka v Itálii. Aktivisté to považují za útok na místní kávovou tradici.

V Německu jsou, na rozdíl od Itálie, jak Starbucks tak káva s sebou již dlouho běžné. Za tu dobu si však již místní začali také uvědomovat dopady na životní prostředí, protože podle studie zveřejněné v roce 2015 německou organizací na pomoc životnímu prostředí je denní spotřeba zhruba 7,6 milionu kelímků na kávu s sebou pro Německo velký problém. Města jako Freiburg již zavedla systém záloh na jednorázové kelímky.

V Itálii si to zatím neuvědomují. "Pro mnoho Italů jsou jednorázové kelímky součástí každodenního života - například na pikniku," říká Serena Masová z italské pobočky Greenpeace. Kelímky z lepenky by byly lepší, ale cílem podle ní je tyto věci na jedno použití vymýtit.

A jsou zde také námitky proti rychlému usrkávání kávy s sebou. "Vypití espresa trvá 30 vteřin," říká student Dario Ambrosio. "Prodávat ho v kelímku s sebou je stejně zbytečné, jako snažit se vyrábět led na severním pólu," dodává.