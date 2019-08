Zatím nehladit a nekrmit: Unikátní mláďata zlínských rejnoků se mají k světu

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Zlínská zoo se může pochlubit významným chovatelským počinem, který se dlouho ve světě nikomu nepovedl. V tamní Zátoce rejnoků totiž přibyla čtyři nová mláďata. Návštěvníci však musí být trpěliví, sahat na ně ani krmit je ještě nemohou.

Unikátní Zátoka rejnoků, kde lidé mohou rejnoky hladit a servírovat jim krevety, byla otevřena na podzim roku 2014. Rejnoci si tak letos nadělili ideální dárek k pětiletému výročí.

První rejnočí mládě se narodilo 22. května. "Byl to velký úspěch i v celosvětovém měřítku, vždyť za uplynulých dvanáct měsíců nebyl u mořských rejnoků druhu siba ománská evidován žádný odchov," uvedla mluvčí Zoo Zlín Romana Bujáčková.

V Lešné od začátku tajně doufali, že se jim odchov jednou povede, vedla k němu ale dlouhá a obtížná cesta. Mimo jiné bylo třeba upravovat teplotu vody i hodnotu některých chemických látek. "U tohoto druhu totiž prakticky neexistují žádné studie či poznatky o jejich chování, rozmnožování nebo porodu mláďat," upřesnil hlavní zoolog Kamil Čihák. "Nejprve jsme se tedy museli naučit pracovat se složitou technologií a vytvořit stabilně kvalitní parametry mořské vody," dodal.

Březost rejnoků, které ve Zlíně chovají, je navíc velmi dlouhá. "Dokonce až jedenáct měsíců. Ojediněle se nám však podařilo vypozorovat páření, a tak nám nezbývalo než čekat," uvedl Čihák.

Kýžený výsledek se nakonec dostavil, mláďata vážila od 1,2 do 1,5 kilogramu a rozpětí jejich ploutví se pohybovalo od 38 do 45 centimetrů. "Malí rejnoci při narození vážili desetinu váhy své matky. Představte si, kdyby i v lidském světě maminky přiváděly na svět takto velká miminka. Rozměry malých sib nás proto opravdu překvapily," pousmál se Čihák.

Největším otazníkem pro zlínské chovatele bylo, jak a kdy mláďata začnou přijímat potravu. "Pravidelně je proto vážíme. Zjištěné hodnoty nám však ukazují, že prospívají dobře," řekl spokojeně hlavní zoolog.

Přibudou další?

Mláďata rejnoků návštěvníci pozorují s nadšením, dotýkat se jich však ještě nemohou - od většiny dospělých rejnoků je totiž odděluje zábrana. "Důvodem je, že by se mláďata pravděpodobně nedokázala prosadit mezi dospělými rejnoky a neměla by dostatek potravy. Taky se obáváme možného stresu mláďat," vysvětlil Čihák.

Aktuálně je v expozici pět samců a sedmnáct samic rejnoků. A ve Zlíně se nebrání ani dalším přírůstkům. "Kapacita nádrže dovoluje chovat více jedinců, navíc musíme uvažovat i o obnově naší skupiny," říká Čihák. Všichni rejnoci zůstanou v Lešné, budoucí mláďata by se však mohla i stěhovat. "Pokud se narodí další rejnoci, jistě budeme přemýšlet o možném předání do jiných zoologických zahrad, které mají vhodné podmínky pro chov," přiznal zkušený zoolog.

Další novinky k pětiletému výročí se v Zátoce rejnoků nyní neplánují. "Naše energie směřuje do jiných částí zoo, například do Amazonie, kde by měla brzy vyrůst nová expozice pro jaguáry," prozradil plány zlínské zahrady Čihák.