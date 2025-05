Soud poslal starostu Novotného (ODS) do vězení, v podmínce páchal přestupky

7. 5. 2025 – 20:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Soud poslal na tři měsíce do vězení starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS).

Na návrh státního zástupce mu přeměnil podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný, protože Novotný se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Dnešní rozhodnutí není pravomocné, politik si proti němu obratem podal stížnost, která má odkladný účinek. Při odchodu z jednací síně nechtěl usnesení komentovat, dokud nenabyde právní moci. Na konečný verdikt chce počkat i ODS. V případě pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu by Novotnému hrozil zánik zastupitelského mandátu.

"Soud dospěl k závěru, že podmínka vedení řádného života ve zkušební době nebyla splněna," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Monika Hrmová. "Podmíněný trest se minul výchovným účinkem. Soud již neshledal žádné mimořádné okolnosti, které by mohly odůvodnit další ponechání podmíněného odsouzení v platnosti," pokračovala s tím, že Novotný se dopouštěl dalších přestupků kontinuálně a nešlo o ojedinělý exces. "Soud pana odsouzeného varoval před opakovaným pácháním přestupků, nicméně ani to ho neodradilo," podotkla.

"Těšil jsem se, až mi ta podmínka skončí. Že nebudu mít podmínku ve volebním roce," řekl soudu Novotný při dnešním výslechu. Minulý týden novinářům na dotazy ohledně možné přeměny trestu odpověděl, že vězení by mu možná prospělo a že by si tam odpočinul. Odhadoval tehdy, že soud mu spíše opět prodlouží zkušební dobu. Dnes u soudu ohledně hrozícího nástupu za mříže zmínil, že má manželku a děti. Soudkyně připustila, že z jeho výpovědi byl znát určitý náhled na spáchaná jednání, ten ale podle ní přišel příliš pozdě.

Vpodvečer Novotný na sociálních sítích napsal: "Každej pořádnej prezident seděl!".

"Ctíme rozhodnutí soudu, nicméně s ohledem na to, že není pravomocné, nebudeme jej v tuto chvíli blíže komentovat. Pan starosta Novotný nese odpovědnost za všechna svá jednání stejně jako každý jiný občan. ODS vyčká na konečný verdikt soudu," sdělil ČTK mluvčí ODS Jakub Skyva. Podobně se vyjádřili také předseda ODS a premiér Petr Fiala a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura, po zasedání vlády uvedli, že znají výsledek soudu jen z titulků médií a rozhodné pro ně bude až pravomocné rozhodnutí.

Novotný je v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Ten dnes starosta označil za zajímavý a pochválil psycholožku i probačního úředníka, kteří ho měli na starosti. "Ze začátku jsem to vůbec nebral vážně, ale zpětně to hodnotím jako součást seberozvoje. Fakt se mi věnovali," zmínil. "Nevím, jestli jsem schopnej nepáchat přestupky," podotkl.

Čtyřiačtyřicetiletý starosta u soudu připustil, že se přestupků nadále dopouštěl, a to zejména proti občanskému soužití a také při řízení. Na dotaz soudu se přihlásil rovněž k pravidelnému kouření marihuany. "Moc nehulím poslední dobou. V poslední době trestuhodně málo. Občas výlet za hranice dnešních dní. Jeden joint za dva až tři dny si dám. Prakticky nepiju," řekl. K přestupkům řekl, že zhruba dvě třetiny z nich spočívají v tom, že se dostává do střetů se stále stejnou skupinou oponentů, kteří ho cíleně provokují. Vyprávěl také o protidrogovém policejním zásahu na řeporyjské radnici. "Na moje poměry jsem měl strašnou kliku, měl jsem joint v popelníku," komentoval výsledek razie.

Soudkyně poukázala na to, že Novotný má v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o "neměřitelném alkoholu" v kartě řidiče.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí stanoví, že zastupiteli zaniká mandát, pokud to příslušné zastupitelstvo vysloví kvůli pravomocnému rozhodnutí soudu, jímž byl zastupitel odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Jestli toto zastupitelé neučiní na svém nejbližším zasedání, krajský úřad požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. "Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu," uzavírá zákon.