Užitečný a roztomilý postrach zahrádkářů nemá nikdy hotovo

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Trávník posetý krtinci asi potěší málokterého zahrádkáře. Ale dokdy vlastně krtek hrabe? Je šance, že toho někdy nechá? Kdy je vůbec s prací hotov? Bohužel nikdy...

Krtkům můžeme omlátit o hlavu kdeco, ale rozhodně jim nelze vyčítat nedostatek píle a pracovní disciplíny. Během dvaceti minut dokáže tento černý sameťák svými silnými tlapičkami přemístit šest kilo zeminy, přitom sám váží sotva deset deka.

Práce je jeho život: Makat a baštit

Malý pan havíř je zkrátka dříč a úderník. Maká pět hodin v kuse, potom si na tři hodinky zdřímne a pak zase dalších pět hodin bagruje a hledá potravu. U něj obzvlášť platí 'jak k jídlu, tak k dílu'. Má totiž obzvlášť silnou látkovou výměnu, která vyžaduje hromadu paliva. Krtci proto musí futrovat ostošest – šneky, červy a další podobnou havěť. Už po desetihodinovém půstu jim hrozí smrt hladem. Není proto divu, že nikdy nemají hotovo. Malý tunelář poddoluje až 3000 metrů čtverečních plochy, čili rozvrtat půlku fotbalového hřiště je pro něj hračka.

Podzemní systém chodeb mu slouží jako lovecký revír i obývák v jednom, a to po celý rok. A samozřejmě mu je i spižírnou. Krtek si totiž s chutí dá pořádnou žížalu, ale nesní ji naráz. Urafne jí hlavu a schová si ji na potom. Žížaly tak nezahynou, a zároveň nemohou ani utéct. Než jim hlava doroste, přece jen to chvilku trvá, a krtek si mezitím klidně ukusuje a debužíruje. Vlastně to funguje podobně, jako když máme ve špajzu viset štangli salámu, z níž si chodíme ukrajovat. Rozdíl je pouze v tom, že krtek denně spořádá tolik potravy, kolik sám váží.

Kontrolu nad svou mohutnou podzemní říší (chodbičky mívají několik stovek metrů) krtek zvládá díky svým obzvlášť vyvinutým smyslům. Svými mrňavými očky sice skoro nevidí (byť není úplně slepý, jak se leckdy traduje), ale o to lépe má vyvinutý sluch, čich a hmat. Na 200 metrů dokáže vycítit larvu, která se mu zatoulala do revíru.

Bez hromádek to nejde

Neoblíbené krtince přitom nejsou jen vyházená přebytečná hlína z chodbiček. Slouží také k odvětrání. Pokud je naštvaný zahrádkář udusá, ničemu tím nepomůže – promptně vedle vyroste další hromádka. Malý hmyzožravec totiž vyprodukuje spoustu… nazvěme to jednoduše plyny. A ty prostě musí někudy ven.

Těžko o tom asi přesvědčit zahrádkáře, který si zakládá na anglickém trávníku a kterému z něj malý chlupáč právě udělal měsíční krajinu, nemluvě o tom, že mu třeba notně pošramotil i kořínky rostlin. Ale je třeba zdůraznit, že krtek je především velmi užitečný, pokud jde o bioturbaci, česky řečeno prohrabávání a kypření zeminy, jež udržuje půdu živou a úrodnou. Nehledě na to, že se na něj vztahuje zákon na ochranu zvířat proti týrání. Takže v žádném případě nezabíjet! Vyhrabaná zemina se ostatně skvěle hodí do květináčů.

Za normálních okolností se krtek dožívá dvou až pěti let. To ten animovaný od Zdeňka Milera je jinačí kabrňák: Ten už hrabe od roku 1957, nemluvě o tom, že na rozdíl od svých skutečných kolegů má kukadla přes půl kebulky.