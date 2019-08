Prezident nejmenuje Šmardu ministrem kultury, chce nového kandidáta

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu (ČSSD) ministrem kultury. Oznámil to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

"Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky," napsal v prohlášení Ovčáček.

Zeman chce po šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi nového kandidáta. Hamáček v reakci na prezidentovo rozhodnutí uvedl, že Zeman by měl jednat podle ústavy. Ta nezná možnost, že by měl prezident hodnotit předpoklady kandidáta, uvedl. Připomněl také to, že prezident v minulosti jmenoval ministryní obrany Karlu Šlechtovou, byť neměla v této oblasti zkušenosti. Hamáček míní, že ministr by měl být dobrý manažer. Řekl, že to Šmarda jako úspěšný komunální politik být může.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že prezidentovo rozhodnutí bere na vědomí. S Hamáčkem se sejde po návratu z dovolené.

Šmarda ve středu řekl, že jeho důvěra v koalici je otřesena, záležitost však musí vyřešit Babiš a Hamáček.

Dle ústavního právníka Jana Kysely prezident může odepřít jmenování jen v případě právní překážky, nebo pokud by navržený představoval bezpečnostní riziko.

"Ústava České republiky nezná možnost, že by prezident republiky měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. Pan prezident například v minulosti jmenoval Karlu Šlechtovou ministryní obrany a neměla v oblasti obrany žádné zkušenosti. Ministr musí být především dobrý manažer a to pan Šmarda jako úspěšný komunální politik být může," vyjádřil se na svém Facebooku Hamáček, který je momentálně na dovolené.



"A je nutné dodat, že Česká republika je parlamentní demokracie, kde za vládu odpovídá premiér a vybírá své ministry. Předsednictvo ČSSD navrhlo na ministra kultury Michala Šmardu, premiér Andrej Babiš odeslal návrh na jmenování prezidentovi a ten by měl nyní postupovat podle ústavy," dodal šéf ČSSD na sociální síti.

Případ se táhne měsíce...

ČSSD nominovala Šmardu, který je místopředsedou strany, jako nástupce Antonína Staňka, který ve funkci skončil k 31. červenci. Staněk podal v květnu demisi poté, co čelil vlně kritiky za odvolání šéfa Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman demisi nepřijal.

Premiér tedy koncem května navrhl odvolání ministra Staňka a zároveň jmenování Šmardy. Žádosti šéfa vlády Zeman už musel vyhovět, Staňka však nakonec odvolal až téměř po dvou měsících. Za průtahy byl prezident kritizován. Zeman v červenci také oznámil, že o jmenování Šmardy rozhodne až v polovině srpna.

Současná situace je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítl vyhovět žádosti premiéra ohledně změny ve vládě. Dosud ČSSD hrozila tím, že pokud Šmarda nebude šéfovat resortu kultury, podají sociálnědemokratičtí ministři a ministryně demisi.