Zapomeňte na klávesnici! Vědci tvrdí, že psaní rukou poráží moderní technologie
20. 8. 2025 – 10:05 | Magazín | Žanet Ka
Žijeme v době, kdy si většina lidí zapisuje myšlenky na displej telefonu nebo do notebooku. Je to rychlé, praktické a vždy po ruce. Přesto neurovědci i psychologové varují: pokud odložíme pero úplně, ochudíme sami sebe o nástroj, který má přímý vliv na naši paměť, kreativitu i duševní pohodu.
Staré pero jako nová terapie pro mozek, paměť i duši
Psaní rukou totiž není jen nostalgickým přežitkem, je to cvičení, které dokáže rozhýbat mozek i zklidnit nervy. Pomáhá nám lépe si pamatovat, soustředit se a dokonce zvládat stres. Stačí vzít pero a papír a spustíte kaskádu procesů, které vás překvapí, protože probouzí části mozku, které klávesnice nechává v klidu.
Když pero probouzí mozek
Když se papír zbarví inkoustem, neděje se to jen mezi prsty a řádky. Do práce se zapojují složité nervové mechanismy, které psaní na klávesnici nedokáže plně aktivovat. Studie norských vědců z Univerzity vědy a technologií v Trondheimu ukázala, že psaní rukou posiluje aktivitu alfa a theta vln v mozku, tedy těch, které souvisí s dlouhodobou pamětí a osvojováním nových informací.
Proč tomu tak je?
- Motorická paměť- Každé písmeno vyžaduje přesný pohyb, který si mozek zapamatuje.
- Vizuální kódování- Vidíme, jak slova vznikají, a to vytváří další „kotvy“ pro paměť.
- Hluboké zpracování- Psaní je pomalejší než ťukání do klávesnice, a proto mozek dostává čas informace zpracovat.
Jinými slovy- pokud si chcete z přednášky nebo porady něco opravdu odnést, pero vám poslouží lépe než screenshot či zvuková nahrávka.
Psaní jako terapie
Rukopis však nepůsobí jen na paměť, ale i na psychiku. Už desítky let psychologové pracují s metodami, které dokazují, že psaní může fungovat jako terapie.
- Expresivní psaní- Když na papír vypíšete své emoce a zážitky, hladina stresu klesá a vy získáte odstup.
- Deník vděčnosti- Krátký večerní rituál, kdy zapíšete tři věci, za které jste vděční, pomáhá přenastavit mysl od negativity k pozitivnímu naladění.
- Ranní stránky (metoda spisovatelky Julie Cameronové)- každé ráno tři volné strany rukopisu, které uvolní mysl od zmatku a přinesou nečekaná řešení.
Navíc ručně psané poznámky nebývají přísně organizované jako v počítači. Na okrajích se objevují čmáranice, šipky, symboly, a právě tato „chaotičnost“ otevírá dveře asociativnímu myšlení a podporuje kreativitu.
Praktické metody, jak využít psaní rukou
Pokud chcete psaní využít jako cvičení pro mozek i duši, zkuste tyto techniky:
Sketchnoting: Myšlení v obrazech
Namísto obyčejných seznamů si kreslete jednoduché náčrtky, diagramy nebo mapy myšlenek. Pomáhá to vidět problém v celku.
Seznamy cílů
Zapište si nejen velký cíl, ale i konkrétní kroky („Pondělí: vyhledat reference, Úterý: načrtnout strukturu“). Mozek bere psané závazky vážněji a motivace stoupá.
Cornellova metoda: Od chaosu k systému
Rozdělte stránku do tří částí- hlavní poznámky, klíčová slova a krátké shrnutí. Výsledek: přehledný systém, který vás naučí filtrovat informace.
Když pero porazí displej
Notebook a telefon nám usnadňují život, to je nepopiratelné. Ale pokud se psaní rukou úplně vzdáme, připravíme se o schopnost učit se hlouběji, myslet kreativněji a uklidnit mysl. Psaní perem není krok zpět, ale návrat k něčemu, co náš mozek i duši posiluje.
Rychlé tipy, jak začít psát rukou každý den
- Vezměte si malý zápisník do kabelky či tašky- zapisujte si myšlenky místo mobilu.
- Každý večer si zapište tři věci, které se vám povedly.
- Při pracovních poradách pište poznámky rukou, alespoň klíčová slova.
- Nebojte se „nepořádku“- šipky a čmáranice podporují kreativitu.