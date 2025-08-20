Dnes je středa 20. srpna 2025., Svátek má Bernard
Modelky můžou závidět! Žhavá moderátorka předvedla vnady v plavkách, fanouškům vře krev

20. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

20. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Modelky můžou závidět! Žhavá moderátorka předvedla vnady v plavkách, fanouškům vře krev
zdroj: Profimedia.cz
Sympatická moderátorka by s přehledem strčila do kapsy kdejakou modelku.

Eva Perkausová moderuje zprávy na Primě, ale kdyby ji to začalo nudit, nabízela by se celá řada dalších kariér. Modelka? Naprosto bez problémů. Influencerka? S přehledem a balík peněz jistý.

Díky fotkám, které Eva pořídila a zveřejnila během dovolené v Thajsku, kam vyrazila s manželem i oběma malými syny, to nyní můžeme posoudit všichni.

„Chytáme barvičku,“ napsala k fotce v plavkách. Což je úplně jedno, protože i kdyby v komentářích přidala modlitbu ke starým bohům, stejně by si toho nikdo nevšiml.

Všichni totiž zírají úplně jinam. Čemuž se nelze divit, však Eviny ženské zbraně mají opravdu pořádný šmrnc.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Eva Perkauѕová (@evaperkausova)

