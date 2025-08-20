Modelky můžou závidět! Žhavá moderátorka předvedla vnady v plavkách, fanouškům vře krev
20. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Sympatická moderátorka by s přehledem strčila do kapsy kdejakou modelku.
Eva Perkausová moderuje zprávy na Primě, ale kdyby ji to začalo nudit, nabízela by se celá řada dalších kariér. Modelka? Naprosto bez problémů. Influencerka? S přehledem a balík peněz jistý.
Díky fotkám, které Eva pořídila a zveřejnila během dovolené v Thajsku, kam vyrazila s manželem i oběma malými syny, to nyní můžeme posoudit všichni.
„Chytáme barvičku,“ napsala k fotce v plavkách. Což je úplně jedno, protože i kdyby v komentářích přidala modlitbu ke starým bohům, stejně by si toho nikdo nevšiml.
Všichni totiž zírají úplně jinam. Čemuž se nelze divit, však Eviny ženské zbraně mají opravdu pořádný šmrnc.
