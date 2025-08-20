Varování pro cestovatele: jak levný alkohol mění dovolenou v tragédii
20. 8. 2025 – 10:12 | Zpravodajství | Alex Vávra
Panák zdarma, který měl být jen začátkem večírku, se pro desítky turistů v jihovýchodní Asii změnil v noční můru. Metanol v levném alkoholu připravil šest lidí o život a mladého Caluma Macdonalda o zrak. Jeho příběh varuje, že riziko může číhat i tam, kde to nejméně čekáme.
Když třiadvacetiletý Skot Calum Macdonald dorazil na hranici Laosu a Vietnamu, náhle přestal vidět. Při vyplňování formulářů v pohraniční kanceláři se mu celé zorné pole zalilo oslepujícím bílým světlem. „Bylo to velmi zvláštní, vůbec jsem neviděl, kam jdu,“ vzpomíná.
Den předtím pil v hostelu ve Vang Viengu zdarma nabízenou whisky a vodku, které míchal se sladkými nápoji. Jenže panáky nebyly čistý alkohol – obsahovaly metanol, vysoce toxickou látku, která se někdy používá jako levná náhrada etanolu. Otrava metanolem se projevuje podobně jako kocovina: závratě, bolesti hlavy, nevolnost. Skutečné následky se projeví až po 12–48 hodinách – v nejhorších případech slepotou či smrtí.
Calum přežil, ale oslepl. „Kdybych o metanolu věděl, nikdy bych v té situaci nebyl,“ říká dnes. Přiznává, že dlouho odmítal realitu přijmout, ale smrt přátel – dvou dánských dívek, s nimiž se seznámil večer před otravou – mu změnila pohled na život. „Uvědomil jsem si, že jsem měl vlastně velké štěstí, a cítím odpovědnost varovat ostatní.“
Když dovolená skončí tragédií
Calum nebyl jedinou obětí hromadné otravy. V listopadu loňského roku se ve Vang Viengu nakazily desítky turistů. Zemřelo šest lidí – kromě Dánky Anne-Sofie Orkild Coymanové (20) a Freji Sørensenové (21) také dvě devatenáctileté Australanky Holly Morton-Bowlesová a Bianca Jonesová, Američan James Huston (57) a britská právnička Simone Whiteová (28). Whiteová cestovala po jihovýchodní Asii se svou nejlepší kamarádkou Bethany Clarkeovou. Obě vypily několik panáků „na účet podniku“ a druhý den se cítily zvláštně – jinak než při běžné kocovině. „Byly jsme slabé, neměly jsme chuť jíst ani plavat. Až později jsme zjistily, že to jsou typické příznaky otravy metanolem,“ říká Clarkeová.
Whiteová nakonec skončila v nemocnici, kde prodělala záchvaty a následně operaci mozku. Její matka Sue stihla přiletět do Laosu jen těsně předtím, než lékaři zahájili urgentní zákrok. Výsledky, které potvrdily otravu metanolem, dorazily až o dva týdny později – to už byla Simone po smrti. Podobně dopadly i další oběti. Třicetiosmiletá Kirsty McKie zemřela na Bali poté, co pila doma s kamarádkou. Cheznye Emmons na Sumatře podlehla ginu, který obsahoval 66 000krát vyšší množství metanolu, než dovoluje zákon.
Metanol zabíjí i doma: česká aféra z roku 2012
Metanolové tragédie nejsou jen exotickým problémem. V České republice propukla v roce 2012 největší aféra s nelegálním alkoholem v novodobé historii. Do oběhu se dostaly tisíce litrů pančovaného alkoholu s metanolem. Bilance byla děsivá: 47 mrtvých a desítky lidí s trvalými následky, včetně slepoty či vážného poškození nervového systému. Případ otřásl celou zemí, vedl k plošnému zákazu prodeje tvrdého alkoholu a k dlouhým soudním procesům s organizátory distribuce.
Na příběhu Caluma Macdonalda je vidět, že panák zdarma se může stát doslova osudovým. Metanol je zákeřný právě tím, že první příznaky vypadají jako běžná kocovina. Proto lékaři i přeživší varují: pokud cestujete do zemí, kde je problém s pančovaným alkoholem, vyhýbejte se tvrdému alkoholu, panákům zdarma a podezřele levným láhvím. Život totiž může ukončit i pouhých 15–30 ml metanolu – tedy méně než jeden jediný drink.