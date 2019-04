Zakladatel WikiLeaks Assange byl v Londýně zatčen

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange byl ve čtvrtek zadržen v Londýně. Tam se od roku 2012 skrýval na ekvádorské ambasádě.

Ekvádor Assangeovi odňal azyl, protože porušoval mezinárodní úmluvy a pravidla provozu ambasády, napsal na twitteru ekvádorský prezident Lenín Moreno.

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019

Švédsko na Australana v roce 2010 vydalo zatykač kvůli obvinění ze znásilnění. Assange, který roce 2006 založil server WikiLeaks, jenž zveřejnil statisíce utajovaných dokumentů, se na ambasádu uchýlil kvůli hrozbě vydání do Švédska.

I poté, co bylo zastaveno vyšetřování ve Švédsku, je platný zatykač, který na něj vydali Britové kvůli tomu, že odmítl přijít k soudu.

Podle novějších informací Assange zůstane ve vazbě na ústřední londýnské policejní stanici a následně podle BBC předstoupí před magistrátní soud ve Westminsteru.

Assange může být i v současnosti vydán do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění tajných dokumentů. Ekvádorský prezident ale prohlásil, že dostal záruku, že Assangeho Britové nevydají do země, kde by mu hrozil trest smrti. Právě kvůli obavám z vydání do USA Assange odůvodňoval svůj strach vyjít z ambasády.