Britové mají další odklad brexitu, Trump zkritizoval Brusel

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil rozhodnutí za dobrý kompromis a německá kancléřka Angela Merkelová ocenila jednotu unie a schopnost rychle se rozhodnout. Verdikt pozitivně hodnotí i premiér Irska Leo Varadkar a skotská premiérka Nicola Sturgeonová. Naopak ze zámoří zazněla kritika na adresu Bruselu.

Americký prezident Donald Trump vyčetl unii, že je vůči Britům moc tvrdá. Brusel se dle něj vůči Londýnu chová podobně špatně jako ke Spojeným státům v oblasti obchodních záležitostí.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!