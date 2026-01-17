Dnes je sobota 17. ledna 2026., Svátek má Drahoslav
Záhada 21 gramů: Může lidská duše skutečně něco vážit?

17. 1. 2026 – 15:26 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Záhada 21 gramů: Může lidská duše skutečně něco vážit?
zdroj: ChatGPT
Máte pocit, že tělo a duše jsou nerozlučný celek? Když se podíváte na vědu, filozofii i lidské příběhy, zjistíte, že rozdíl mezi tělem a tím, co za něj považujeme my, je hluboký  a možná i trochu tajemný.

A pak je tu jedna zvláštní historka, která koluje světem už více než sto let: že lidská duše váží 21 gramů.

ChatGPT Image 16. 1. 2026 18_41_12
Kde se ten nápad vůbec vzal?

Na počátku 20. století se americký lékař Dr. Duncan MacDougall rozhodl odpovědět na jednu z nejstarších lidských otázek: Co se stane s člověkem, když zemře? A má lidská duše nějakou hmotnost?

  1. dubna 1901 v Dorchesteru v Massachusetts provedl neobvyklý experiment: vědci umístili několik umírajících pacientů na speciální váhy, aby zjistili, zda jejich tělo těsně před smrtí a hned po ní změní svoji hmotnost.
Výsledky, které se zapsaly do povědomí

MacDougall měřil:

  • tělesnou hmotnost pacientů těsně před smrtí,
  • a poté hned po ní.

U čtyř ze šesti zkoumaných pacientů zjistil, že hmotnost klesla přibližně o 20–21 gramů. To ho vedlo k jedinečnému závěru: že by to mohla být váha lidské duše.

Podle něj duše „odcházela“ z těla a zanechávala toto malé, avšak opakovatelné snížení hmotnosti.

MacDougall a zvířata: To stejné se neděje

MacDougall zopakoval experiment i na psech. A u nich nezaznamenal žádnou změnu hmotnosti po smrti.

Na základě toho dospěl k myšlence, že lidská duše je něčím odlišná — že ji mají jen lidé, a že by mohla mít i měřitelnou hmotnost.

Co si o tom myslí dnešní věda?

Tento experiment se stal slavný, ale ne proto, že by byl považován za vědecky přesný.

Moderní vědci a kritici upozorňují na několik zásadních omezení:

  • malý počet zkoumaných případů,
  • nepřesné váhy a technologie té doby,
  • proměnlivé fyziologické faktory u umírajících,
  • a nemožnost oddělit ztrátu tekutin nebo vzduchu od jakéhokoli „duchovního výdeje“.

Dnešní medicína a fyzika tedy nepodporují myšlenku, že by lidská duše měla měřitelnou hmotnost. Je to spíše zajímavá historická kuriozita než vědecký fakt.

Proč se příběh uchytil?

Přesto se legendě o 21 gramech daří — a to především proto, že:

  • oslovuje lidskou potřebu porozumět neznámému,
  • dává důraz na to, co je mezi životem a smrtí,
  • a nabízí jednoduchý, emotivní obraz lidské esence.

Dokonce inspirovala i umění: v roce 2003 vznikl film „21 gramů“ se Seannem Pennem, Beniciem Del Torem a Naomi Watts, který zkoumá propojení života, smrti a ztráty na úrovni emocí a vztahů.

Co si z toho odnést?

  • 21 gramů duše“ je příběh – ne vědecký fakt.
  • Dává nám možnost přemýšlet o tom, co osobně považujeme za lidskou podstatu.
  • A připomíná, že i když věda nemusí potvrdit „duši s hmotností“, lidské příběhy o existenci něčeho víc než tělo samotné přetrvávají.

Koneckonců, někteří vědci říkají, že to, co nazýváme duší, je spíše soubor vzpomínek, vědomí a osobnosti — něco, co vzniká v mozku a může být hluboce reálné, i když neměříme jediné gramy.

Zdroje:
Snopes.com, Livescience, mcgill.ca
