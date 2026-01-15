Dnes je čtvrtek 15. ledna 2026., Svátek má Alice
Počasí dnes -2°C Zataženo

Jednoduchý trik, který vám pomůže vytěžit ze sebe víc síly, když jde do tuhého

15. 1. 2026 – 17:36 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jednoduchý trik, který vám pomůže vytěžit ze sebe víc síly, když jde do tuhého
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Znáte ten moment, kdy dochází dech, svaly pálí, hlava říká „už nemůžu“ a z úst vám vyletí slovo, které by před dětmi nebo v práci raději padnout.Možná si myslíte, že jste jen ztratili nervy. Jenže podle vědců jste právě aktivovali skrytý výkonový režim.

Psychologové totiž zjistili, že nadávání není jen ventil frustrace. V určitých chvílích může skutečně zvýšit fyzickou sílu, výdrž i schopnost soustředění.

A není to žádná esoterika. Jsou na to data.

ChatGPT Image 15. 1. 2026 12_14_27
Magazín
Opilí bez kapky alkoholu: Lékaři popsali vzácný syndrom

Nadávka jako spínač: méně brzd, více výkonu

Výzkum zveřejněný Americkou psychologickou asociací ukazuje, že lidé, kteří si během fyzicky náročných úkolů dovolí nadávat, vydrží déle a podají lepší výkon než ti, kteří zůstávají „slušní“.

Nejde o to, že by nadávka magicky posílila svaly. Děje se něco jiného – v hlavě.

Většinu času se sami brzdíme. Společenskými normami, sebekontrolou, strachem, že to přeháníme,“ vysvětluje psycholog Richard Stephens z britské Keele University. Nadávka tyto brzdy na chvíli povolí.

ChatGPT Image 14. 1. 2026 10_12_04
Magazín
Leží vám kočka v noci na hlavě? Tímto způsobem vám dává jasně něco najevo

Co se děje v mozku, když nadáváme

Když nadáváme:

  • snižujeme vnitřní zábrany,
  • zvyšujeme pocit kontroly a sebevědomí,
  • snáz se dostáváme do stavu „flow“,
  • tělo přestává řešit, co je „správné“, a řeší jen výkon.

Jinými slovy: hlava přestane sabotovat tělo.

ChatGPT Image 13. 1. 2026 15_32_12
Magazín
Proč vás letušky mile vítají při nástupu do letadla? Ne, nejde jen o zdvořilost

Experiment, který mluví jasně

Vědci provedli dva kontrolované experimenty se skoro dvěma stovkami lidí. Úkol byl jednoduchý, ale nepříjemný: udržet vlastní váhu v pozici kliku tak dlouho, jak to jen půjde.

Jedna skupina při tom každé dvě sekundy opakovala nadávku podle vlastního výběru.Druhá skupina říkala neutrální slovo.

Výsledek?

Ti, kteří nadávali, vydrželi výrazně déle.

A nejen to. Po cvičení popisovali:

  • vyšší soustředění,
  • menší rozptýlení,
  • větší jistotu,
  • pocit, že „jeli na autopilota“.
profimedia-0354283546
Magazín
Už zase stejný scénář nebo karma? Prachař po Batulkové i Rybové znovu po boku mladší partnerky

Proč to funguje právě v krizových chvílích

Nadávky nejsou náhodné. Objevují se přesně tam, kde narážíme na hranice – fyzické i psychické.

Mozek je používá jako rychlou zkratku:Teď neřeš pravidla. Teď tlač.“

A funguje to překvapivě spolehlivě.

Není to jen o posilovně

Vědci teď zkoumají, jestli stejný efekt funguje i jinde než při fyzické námaze. Například:

  • při veřejném vystupování,
  • v situacích, kdy máme strach oslovit druhého člověka,
  • v momentech, kdy váháme a sami sebe brzdíme.

Zjednodušeně řečeno: všude tam, kde nás omezuje hlava, ne tělo.

8. 1. 2026 10_56_58
Magazín
Nenápadná bakterie z úst může spustit Parkinsonovu nemoc, varují vědci

Nadávat tedy máme víc?

Ne tak úplně. Vědci mluví o cíleném, spontánním použití v zátěži, ne o neustálém sprostém slovníku.

Ale jedno je jasné: nadávky nejsou jen známkou slabosti nebo špatných mravů.

V určitých chvílích jsou evolučním nástrojem.

Levné. Bez chemie. Okamžité. Ulevující.

A možná právě proto se jich lidstvo dodnes nevzdalo.

Tagy:
experiment výkon síla větší nadávka
Zdroje:
EurekAlert, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, studyfinds.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Právníci: Pracovní smlouva poslance Turka na MŽP by byla protizákonná

Nejnovější články