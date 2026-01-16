Tenhle drobný zvyk u stolu odhalí vaši povahu: děláte to taky?
16. 1. 2026 – 18:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Znáte to. Dojíte poslední sousto, číšník přichází pro talíře a vy automaticky uděláte něco, co se děje skoro samo. Posunete talíř blíž k okraji stolu, složíte příbory, přisunete skleničky, nebo rovnou podáte talíř do ruky.
A pak vám v hlavě problikne otázka: Je to normální? Nevnucuju se? Nevypadám divně? A co to o mně vlastně říká?
Dobrá zpráva: většinou to říká něco hezkého.A zároveň je za tím mnohem víc než jen „pomoc“.
1) Je to prosociální chování: mozek miluje spolupráci
Psychologové tomu říkají prosociální chování – tedy chování, které pomáhá druhým, aniž by z toho člověk nutně něco měl.
Je to ten typ drobné laskavosti, která není na Instagram, ale je na život.
A hlavně: často vzniká spontánně, protože mozek umí vyhodnotit situaci během vteřiny: „Tady je ruch. Ten člověk má plné ruce práce. Můžu mu to trochu ulehčit.“
Nejde o hrdinství. Jde o https://www.researchgate.net/publication/386581761_Relationship_Between_Empathy_and_Prosocial_Behaviorempatii v praxi.
2) Většinou to dělají lidé, kteří mají „vnitřní pořádek“
Host, který pomůže, často patří mezi ty, kteří mají v sobě něco jako tichý životní princip:
„Když můžu, pomůžu.“
Takový člověk obvykle:
- vnímá lidi kolem sebe (nejen sebe),
- má vyvinutý cit pro situaci,
- nepovažuje obsluhu za „nižší službu“, ale za člověka.
A to je mimochodem obrovsky důležité: Způsob, jakým se chováme k lidem v obsluze, často prozradí víc než to, co říkáme o sobě.
3) Někdy je to i signál: „Nechci být na obtíž“
Pozor, ne vždy je to jen čirá laskavost. Někdy je za tím i jemná psychologie nejistoty.
Někteří lidé pomáhají, protože:
- mají v sobě zakořeněné „hlavně nikoho nezatěžuj“,
- neradi si říkají o péči a servis,
- bojí se působit „náročně“.
Je to takové to vnitřní nastavení: „Aby si o mně nikdo nemyslel, že jsem rozmazlená.“
A to už není jen slušnost. To je často i naučená opatrnost.
4) Pro někoho je to forma respektu a výchovy
Hodně lidí to má z domova.
Takové ty věty, co zní obyčejně, ale dělají z člověka člověka:
- „Poděkuj.“
- „Udělej místo.“
- „Pomoz, když můžeš.“
- „Nejsi střed vesmíru.“
V tomhle případě nejde o to, že by host hrál na číšníka. Je to spíš signál:
„Vidím tě. Vážím si tě. Nejsi neviditelný.“
5) A někdy je to úplně prosté: jste zvyklí být ti, co drží věci pohromadě
Existuje ještě jedna varianta, velmi častá hlavně u žen:
Pomáháte, protože jste celý život ten typ, co:
- uklízí po ostatních,
- hlídá rytmus,
- organizuje,
- zachraňuje situace,
- nechce „dělat problémy“.
A v restauraci to jen vyplave na povrch.
Někdy je to krásná vlastnost. A někdy je to i trochu smutné, protože člověk neumí jen sedět a být obsloužený, aniž by měl výčitky.
Je to pro číšníka příjemné, nebo otravné?
Upřímně? Záleží na tom, jak to uděláte.
Příjemné je:
- posunout talíře ke kraji stolu,
- složit nádobí na jednu stranu,
- dát příbory na talíř,
- uklidit ubrousky, aby nelítaly.
Nepříjemné může být:
- skládat talíře do komínů „na sílu“ (a nestabilně),
- podávat číšníkovi věci ve chvíli, kdy má plné ruce,
- „organizovat“ mu práci.
Nejlepší je jednoduché pravidlo: Pomozte tak, aby to bylo snadnější – ne složitější.
Takže co to znamená psychologicky?
Ve většině případů je odpověď jednoduchá a docela hezká: Máte empatii a sociální cit.Vnímáte druhé jako lidi, ne jako funkce.Máte respekt k práci, která je náročná a často nevděčná.
A pokud to děláte z nervozity nebo potřeby „být hodná“? Tak i to je informace.
Možná je čas si občas dovolit i tohle: nechat se opečovat. Bez pocitu viny.
Protože slušnost je krásná věc.Ale klid v sobě taky.