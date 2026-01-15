Dnes je čtvrtek 15. ledna 2026., Svátek má Alice
Opilí bez kapky alkoholu: Lékaři popsali vzácný syndrom

15. 1. 2026 – 14:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Zní to jako výmluva po divoké noci. Jenže není. Lékaři nyní potvrdili, že někteří lidé se mohou skutečně opít, aniž by si dali jediné pivo nebo víno. Alkohol jim totiž vzniká přímo uvnitř těla – ve střevech

Vzácný, dlouho přehlížený stav zvaný syndrom autopivovaru konečně dostává jasné biologické vysvětlení. A věda přichází s důkazy, které mění pohled na „nevysvětlitelnou opilost“.

Když si dáte těstoviny… a tělo zareaguje jako po panácích

U lidí s tímto syndromem některé střevní bakterie rozkládají sacharidy z běžného jídla a přeměňují je na etanol – alkohol. Ten se následně dostává do krevního oběhu a způsobuje skutečné příznaky opilosti: motání hlavy, poruchy řeči, ztrátu koordinace.

Rozdíl oproti běžnému trávení? Zatímco u zdravých lidí jde o zanedbatelné množství, u pacientů s tímto syndromem hladina alkoholu stoupá natolik, že je měřitelná a problémová.

Roky bez diagnózy. A s vážnými následky

Mnoho pacientů tráví roky bez vysvětlení, proč jsou „opilí“, i když nepili. Čelí nedůvěře okolí, problémům v práci, rozpadu vztahů, a dokonce i právním potížím. Testy často nic neodhalí a okolí má jasno: „Musel pít.“

Jenže nemusel.

Vědci konečně našli viníky

Tým lékařů z Massachusetts General Brigham a Kalifornské univerzity v San Diegu detailně prozkoumal střevní mikrobiom pacientů se syndromem autopivovaru. Výsledky zveřejnil prestižní časopis Nature Microbiology.

Odhalili konkrétní bakterie, zejména Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae, které v určitých podmínkách fungují jako malé fermentační továrny.

Laboratorní testy ukázaly, že vzorky stolice pacientů během „vzplanutí“ produkovaly násobně více alkoholu než vzorky zdravých lidí.

Přelomový moment: transplantace stolice

V jednom sledovaném případě selhala veškerá léčba. Až transplantace střevní mikrobioty přinesla zásadní zlom. Po druhém zákroku zůstal pacient bez příznaků déle než 16 měsíců.

Lékaři přitom jasně viděli souvislost mezi změnou bakteriálního složení střev a ústupem „opilosti“.

Naděje pro pacienty, kteří byli považováni za simulanty

Jde o nepochopený stav s minimem diagnostických nástrojů. Identifikace konkrétních bakterií nám otevírá cestu k lepší léčbě i důstojnějšímu životu pacientů,“ uvedla lékařka Elizabeth Hohmann, spoluautorka studie.

Vědci nyní pracují na jednodušších testech a sledují další pacienty, u nichž by transplantace mikrobioty mohla pomoci.

Když tělo vyrábí alkohol samo

Syndrom autopivovaru zůstává extrémně vzácný. Ale jeho existence připomíná jednu důležitou věc: ne všechno, co vypadá jako selhání vůle, je skutečně selháním člověka.

Někdy je problém hluboko ve střevech. A někdy stačí změnit mikroby, aby se člověku vrátil život do normálu.

Nejnovější články