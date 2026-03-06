Vztahy na bodu mrazu? Agáta a Ornella opět spolu, moc přátelsky se ale netvářily
6. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Influencerky se rozhodly nepohřbít dobře rozjetý byznys, zda k sobě ale planou nějakou obzvlášť velkou náklonností, můžeme jen hádat. Moc to na to nevypadá.
Drama, zdá se, celkem utichlo, ale k odpuštění bude cesta ještě dlouhá, můžeme-li soudit z chladných pohledů. Influencerky Agáta Hanychová a Ornella Koktová se potkaly ve studiu, aby pokračovaly v natáčení svého podcastu. Jak moc si to ale užily, je otázka.
Drama vzniklo v okamžiku, kdy Ornella na oslavě svých 33. narozenin prvoplánově šokovala informací o rozvodu s Pepou Koktou (skutečně k němu došlo, ale už před čtyřmi lety), aby se vzápětí pokusila prodat placenou dokusérií Ornella Life, která se zdá být přímou konkurencí právě pro zavedený podcast, který tvoří s Agátou Hanychovou.
Na oslavě nikomu nic neřekla, pak se najednou vypařila a nechala své hosty ve štychu, když se samozřejmě všichni přítomní novináři začali ptát, o co vlastně jde. Agáta se pak několikrát nechala slyšet, že opravdu o ničem nevěděla, že to vnímá jako zradu a že budoucnost podcastu Agáta a Ornella není jistá.
Fanoušci si nicméně mohou alespoň částečně oddechnout: Podcast se neruší. Tedy alespoň prozatím, protože jak dlouho vydrží dámy spolupracovat, když si vzájemnou společnost evidentně moc neužívají, už je jiná věc.
Ani jedna ale nechce s podcastem seknout také proto, že, podle informací magazínu Super, mají smlouvu, že ta, která odejde, přijde o všechno.
A nebo se usmíří a bude všechno v pořádku, samozřejmě. Tak či tak, fotografové zachytili probírané dámy, jak odchází ze studia. Před objektivy sice ochotně zapózovaly, jinak se ale dalo napětí krájet.
„Přežily jsme to. Víc k tomu nemám moc co říct,“ řekla Ornella pro Super.cz.
Influencerky nijak netoužily spolu trávit víc času, než bylo bezpodmínečně nutné. Následovalo ledové "čau" a odchod každá po svém.