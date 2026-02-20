Dýka v zádech a přátelství v troskách? Agáta vzteky bez sebe, Ornella dělá jakoby nic
20. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Drama zdánlivě nerozlučných kamarádek je v plném proudu: Agáta nemůže rozdýchat Ornellino chování, ta se zas dušuje, že je všechno v pořádku a nic se měnit nebude.
Plán velmi dobře splněn, chtělo by se říct. Česká společenská scéna stále dýchá dramatem, které rozpoutala Ornella Koktová, když na oslavě svých 33. narozenin jednak oznámila rozvod s Josefem Koktou a jednak se okamžitě pokusila prodat placený podcast o svém soukromí.
Spekuluje se, že rozvod, ke kterému možná nejspíš došlo, byl jen chladný kalkul kvůli Koktovým dluhům a Ornelliným výdělkům a že ve skutečnosti je pár stále spokojeně spolu. Uvidíme, co se ve věci bude dít dál.
Možná o fous zajímavější ale bude sledovat, co se stane s až doposud celkem nerozlučnou dvojicí: Agáta Hanychová, která s Ornellou provozuje velmi úspěšný podcast Agáta a Ornella, se totiž zaklíná, že o novém projektu své kamarádky opravdu neměla ani tušení. A vůbec se jí celá věc nezamlouvá.
„Přísahám na své děti, že do toho nejsem nijak zapojená. Fakt jsem neuvěřitelně naštvaná a zklamaná,“ cituje magazín eXtra.cz kamarádky, kterým se měla Agáta svěřit.
„Agáta se v průběhu středy marně snažila dostat do účtu jejich podcastu na HeroHero. Připravili ji o něj,“ tvrdí zdroje.
„Já jsem se to dozvěděla úplně stejně jako vy. Jsem z toho dost v šoku, že jsem to nevěděla, a že si vlastně Ornella dneska udělala svůj nový podcast, o kterém jsem taky nevěděla,“ tvrdila sama Agáta krátce po oslavě.
Agáta nemůže překousnout, že si její kamarádka sama rozjela postranní projekt, který by mohl vzhledem k zaměření a obsahu přímo konkurovat jejich už etablovanému podcastu.
„Bůhví, jak dlouho ještě náš podcast bude. Cítím to jako zradu. Jsem z toho překvapená,“ nechala se slyšet rozmrzelá rebelka.
„Já si klidně podcast taky založím sama. Tady je zvláštní to, že já jsem dneska měla schůzku s Jirkou Králem, protože chci dělat vařící podcast,“ naznačila možný další vývoj situace.
Že se od sebe nerozlučná dvojka roztrhne, ale paradoxně vůbec nehodlá připustit sama Ornella.
„Opět se vlastně potvrzuje, proč jsem udělala Ornella Life. Prostor, kde je vše přesně tak, jak to je. Nejen skrz povídání – protože to NENÍ podcast a NENÍ to ani nic ve stylu našeho podcastu Agáta a Ornella. Jinak jsme s Agátou v kontaktu a po debatě jsem včera udělala sama živák na našem Hero. Kam mimochodem Agáta (píšu pro novináře) pochopitelně přístupy má,“ napsala Ornella na sociální síti.
„Náš podcast je náš společný a bylo to tak od začátku. Absolutně není na pořadu dne konec podcastu, neboť není důvod. Každá z nás má i svoje další aktivity a je to v pořádku a celou dobu to tak bylo nastaveno. Jinak já jsem s dětmi na horách, abych uprchla od všeho toho dramatu, protože to, co se děje v médiích, je kolikrát fakt mimo. Takže tuto cestu beru i jako takovou ochranu pro ně. Každý, kdo je rodič, jistě pochopí,“ dodala.
Bude jistě zajímavé sledovat, co se bude dít dál. Až se tedy Ornella vrátí z úprku před dramatem, který velmi ochotně sama zažehla.