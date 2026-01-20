Agáta Hanychová chce do Výměny manželek! Má to ale pořádný háček
20. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Známá influencerka přiznala, že na Výměnu manželek nejenže nedá dopustit, klidně by se i ráda zúčastnila.
Člověk by tak nějak předpokládal, že když už se někdo nějaký pátek prakticky živí tím, že o sobě (a jiných) pošle na veřejnost prakticky úplně všechno, nenajde se nic, co by nás mohlo ještě překvapit.
A přeci je opak pravdou. Oblíbená influencerka a úspěšná podnikatelka Agáta Hanychová se například v nedávném rozhovoru s magazínem eXtra.cz přiznala k až nečekané náklonnosti k reality show Výměna manželek.
„Já jsem na tom závislá... Koukám se na každý díl Výměny manželek,“ nestyděla se Agáta.
Sama by se vůbec nerozpakovala následovat příklad Nely Slovákové (se kterou se ovšem jinak nemůže vystát), která si Výměnu zkusila nedávno, a také se přihlásit. Na rozdíl od Nely ale Agátě brání daleko složitější rodinná situace a logistický problém v podobě trojčlenného zástupu otců jejích dětí.
„Já bych hrozně ráda do té Výměny šla, ale to by museli souhlasit všichni tatínci a to by mi neprošlo,“ zamyslela se.
„Mohla bych se vyměnit jenom ty dny v týdnu, kdy mám Kryšpína. Klidně bych šla do nějaké rodiny, kde je patnáct dětí,“ smála se s vědomím, že otec Kryšpína a její současný manžel Mirek Dopita by s účastí nejspíš také neměl problém.
„A maminka by si šla k nám odpočinout, protože Kryšpín, jediný co chce, je mít dobrou večeři,“ vtipkovala.
Uvidíme, zda myšlenku někdy přetaví v realitu a půjde se s někým vyměnit na ostro.