Na pražském letišti dnes před 17:00 přistálo letadlo Smartwings s Čechy z Ammánu
5. 3. 2026 – 18:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na Letišti Václava Havla v Praze dnes před 17:00 přistálo další letadlo s českými cestujícími z Blízkého východu, který zasáhl válečný konflikt.
Šlo o letadlo z jordánského Ammánu, které si od společnosti Smartwings pronajal český stát. Spoj měl původně odletět už ve středu, kvůli uváznutí skupiny Čechů na izraelsko-jordánské hranici se ale vrátil zpět.
V regionu zasaženém konfliktem, který zahájil sobotní americko-izraelský úder na Írán, se podle systému dobrovolných registrací Drozd nachází zhruba 5400 Čechů. Nejvíce z nich v Dubaji, asi 3200.
Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že za let z Jordánska cestující nemají platit. Ministerstvo zahraničí přitom ve středu napsalo: "Cena letenky je 15.000 Kč. Cestující na check-inu podepíší závazek platby, není třeba hradit rovnou." Babiš to následně ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, nicméně ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v týž den odpoledne řekl v Senátu, že cena letu je za nutné náklady třeba i na taxy a pojištění
Podle informací ze středy dosud repatriačními lety v armádních speciálech přiletělo víc než 260 lidí. Dalších nejméně 760 lidí se od úterý do Prahy dostalo z Blízkého východu letadly společnosti Smartwings. Podle Babiše se dosud mimo tento spoj uskutečnilo pět repatriačních letů. Letouny z Egypta, Jordánska a Ománu se vrátily v úterý večer a ve středu ráno.
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu, americký prezident Donald Trump je odůvodnil snahou zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán na útok reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou klíčová i pro tranzit například do asijských zemí.