Mohla by, ale nepomůže. Ornella Koktová: Ať si Pepa svoje dluhy odmaká sám
23. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Influencerka si nebrala žádné servítky a o prioritách do čeho investovat má jasno. Moření partnerových dluhů není na pořadu dne.
Vzruch okolo rozvodu Ornelly Koktové, který oznámila během oslavy narozenin a okamžitě se ho pokusila zpeněžit lákáním na nový placený podcast, stále neutichá.
Jak většina lidí ihned přepokládala, žádné velké drama se v jádru neděje: Pár je reálně stále spolu a rozvod proběhl jen kvůli penězům, respektive jejich ochraně před Koktovými dluhy.
Navíc se vůbec nejedná o žádnou novou událost, jak později přiznal sám exmanžel, ale stále partner Josef Kokta: „Rozvod proběhl. Není to nic vymyšleného. Rozvedli jsme se před čtyřmi lety. Udělali jsme to kvůli ochraně Ornelly a dětí od mých sra*ek ohledně dluhů, aby netrpěly nájezdy exekutorů,“ uvedl podnikatel a marketér pro magazín Expres.
Což by mimochodem v krajním případě mohlo být i v rozporu se zákonem, tvrdí renomovaný advokát pro eXtra.cz. Pokud ovšem nedojde k nesplácení či jiným problémům ohledně hypotéky na dům, který nedávno Ornella koupila, pravděpodobnost, že by se do věci měl jakýmkoliv způsobem vkládat soud, je mizivá.
Kokta ale nicméně nemůže ani čekat žádnou finanční pomoc od exmanželky. Ornella by sice jeho druhy s největší pravděpodobností zvládla pokrýt, nemá to však v plánu.
„Nejsou to moje dluhy. Jsou z let, kdy nebyl se mnou. A nebudu svoje doslova vydřené finance dávat na dluh z dob, kdy mi bylo 15 let. A ani jsem ho neznala,“ prohlásila rázně na sociální síti.
„Pepa má svůj oficiální splátkový kalendář a ten řádně plní. To je podstatné, své závazky řeší dle pokynů už roky. Já svoje finance chci dát do dětí, udělat jim konečně náš domov tam, kde chci. Dát to do vzdělání a tak,“ vysvětluje.
„A navíc jsem doslova Pepova jediná žena, která od něj nedostane žádné nemovitosti, auta, umění ani finance. Já si to musím odmakat. Beru to jako lekci života,“ dodala.