Skutečný důvod rozvodu s Koktou: Ornella ho zmínila už před lety
24. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nečekaný a přitom ne úplně čerstvý rozvod slavné influencerky stále hýbe mediálním světem. Proč k němu doopravdy došlo přitom sama Ornella dost možná prozradila již před časem.
Ornella Koktová si na oslavu svých 33. narozenin připravila dobře vykalkulovaný šok: Oznámila, že se rozvedla s dlouholetým partnerem a manželem Josefem Koktou a rovnou se své soukromí pokusila zpeněžit lákáním k placenému podcastu.
Což mimochodem zásadně namíchlo její kamarádku a pracovní partnerku Agátu Hanychovou, protože nový podcast, ať už se na věc díváme jakkoli, se prostě jeví jako přímá konkurence jejich již etablovanému podcastu Agáta a Ornella.
Že se nejedná o žádné drama, pár už sice není v manželství, ale jinak se vlastně nic nezměnilo, a šlo jen o prvoplánovou snahu šokovat, bylo jasné celkem hned, a Kokta to ostatně později také přiznal.
Rozvod nicméně není výmysl, jak potvrdil sám Kokta: „Rozvod proběhl. Není to nic vymyšleného. Rozvedli jsme se před čtyřmi lety. Udělali jsme to kvůli ochraně Ornelly a dětí od mých sra*ek ohledně dluhů, aby netrpěly nájezdy exekutorů,“ uvedl podnikatel a marketér pro magazín Expres.
Jaký přesně byl ale zlomový bod či chvíle, kdy se Ornella rozhodla, že takhle to dál nejde, nevíme. Jak se totiž zjistilo, pár neuzavřel předmanželskou smlouvu, což znamená, že prakticky všechno, co spolu nabyli, je společným jměním. A to samozřejmě platí i o dluzích.
Existuje ale pravděpodobnost, že skutečný důvod mezi řečí prozradila sama Ornella před dvěma lety v podcastu s Agátou, tedy v době, když už byla rozvedená, ačkoliv jsme to v tu chvíli ještě netušili.
„Já jsem si taky na začátku našeho vztahu myslela, že Pepa začne během našeho vztahu vydělávat více. Když jsem si ho brala, myslela jsem si, že se to obrátí,“ stěžovala si tehdy.
Že rodinu živila právě především Ornella a on se vezl, ostatně přiznává i Kokta: „Není to o mně, je to o Ornelle a o tom, kolik vydělá peněz, aby na to měla. Já už jsem jenom její pomocník a rádce, já osobně nevydělávám žádné peníze. Všechno je to na ní. Ornella je mladá a jde hlavně o děti, aby měly kde bydlet,“ uvedl.
Oheň nicméně stále plane na druhé frontě, totiž mezi Ornellou a Agátou.
„Přísahám na své děti, že do toho nejsem nijak zapojená. Fakt jsem neuvěřitelně naštvaná a zklamaná. Bůhví, jak dlouho ještě náš podcast bude. Cítím to jako zradu. Jsem z toho překvapená,“ láteřila Agáta.
„Nic jsme si nevyříkaly. Že bych řekla, že to je už všechno v pořádku, to fakt ne. Určitě není pravda, že by mi zavolala a omluvila se, to se nestalo. Vyměnily jsme si pár esemesek, vyříkané to rozhodně není. Teď máme podcasty předtočené na 14 dní. Jestli budeme pokračovat společně, nebo ne, to se uvidí. Ukáže to až čas,“ dodala později pro eXtra.cz.
V reakci na to se zas ozvala Ornella, která dle svých slov chování kamarádky moc nerozumí, protože Agáta prý dobře věděla, že se nějaký projekt chystá a nevěděla jen, kdy dojde k oznámení.
„V průběhu roku jsem jí to párkrát řekla, že se o mě točí časosběrný dokument. Ona to přešla s tím, že v pohodě, nezajímalo ji to. Zhruba měsíc zpátky jsem jí říkala, že v rámci dokumentu bych ráda ukázala působení ve studiu, backstage, tak jsem jí to nahlásila, jestli je s tím v pohodě. Ona řekla, že jo. No a reálně se tam natáčelo, Agáta byla přítomná u natáčení. Jediné, co nevěděla, je to, kdy s tím vyjdu ven. To jsem si nechala pro sebe,“ dušovala se Ornella.
„Čekala jsem spíš, že se tomu zasměje. Že ano, bude překvapená, ale ve finále si řekne: ‚Tyjo, husté překvápko‘. Nevím, co dál by se mělo řešit. Kámoška by to třeba i nasdílela a uvedla: ‚Koukejte, Orny si udělala něco o životě,’ to je normální reakce. A ne to atomové peklo za nic. Takže mě to mrzí,“ dodala.