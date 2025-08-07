Dnes je čtvrtek 7. srpna 2025., Svátek má Lada
Vznikla omylem a zachránila miliony culíků: Plastová gumička, kterou milují stylisté i ženy s hustými vlasy

7. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik.com
Na první pohled vypadá jako hračka z 90. let nebo zbytečnost, co se zamotává do vlasů. Ale nenechte se mýlit. Tahle průhledná nebo barevná spirála udělala v péči o vlasy větší revoluci než drahé šampony. A víte co? Byla vynalezena úplnou náhodou! Čtěte dál a zjistíte, proč by neměla chybět ani ve vašich potřebách na vlasy.

Příběh spirálové gumičky začíná poněkud kuriózně, ale o to víc je fascinující. Sophie Trelles ‑Tvede, tehdy studentka mnichovské univerzity, se chystala na večírek, když v rychlosti sáhla po starém telefonním kabelu a použila ho místo běžné gumičky. Netušila, že právě tahle improvizace změní každodenní rutinu milionů žen po celém světě.

Druhý den ráno se probudila bez typického otlaku ve vlasech, bez tahání i bez bolesti hlavy. A co víc - její culík držel tvar. Tahle náhoda vedla k nápadu vytvořit funkční gumičku, která vlasy neničí a přitom je spolehlivě udrží. V roce 2012 tak vznikla značka Invisibobble, která si rychle získala celosvětovou oblibu.

gumičky zdroj: Freepik.com

Už žádné lámání ani tahání vlasů

Tradiční textilní gumičky, i když působí neškodně, často vytvářejí přílišný tlak na jedno místo, čímž oslabují vlasová vlákna a vedou k jejich lámání. Navíc, pokud jsou příliš těsné nebo neklouzavé, zůstávají ve vlasech jako past a jejich sundávání často končí bolestivým vytrháváním vlasů.

Spirálová gumička, inspirovaná krouceným telefonním kabelem, přináší v tomto směru revoluční změnu. Díky svému tvaru se tlak rovnoměrně rozkládá po větší ploše, vlasy tak nejsou stažené v jediném bodě, ale jemně obemknuté, což je výrazně šetrnější. Tento rozdíl potvrzují i trichologové (odborníci na vlasovou pokožku), kteří spirálové gumičky doporučují nejen pro každodenní nošení, ale i jako vhodnou variantu pro noční úpravu vlasů, například při spánku s culíkem nebo volným drdolem.

Pozitivně ji hodnotí i profesionální kadeřníci a vlasoví stylisté

Podle kadeřníků je spirálová gumička ideální pro všechny typy vlasů, od jemných, které z klasické gumičky kloužou, až po husté a těžké, které potřebují pevné, ale pružné uchycení. A co je nejlepší? Po sundání nezanechává nepěkný "zlom", takže vlasy zůstávají hladké a připravené na další styling.

Navíc díky svému materiálu (většinou TPU – termoplastický polyuretan) je odolná vůči natažení i vodě a nevsakuje pot ani vlhkost. Ideální tedy nejen pro každodenní nošení, ale i pro sport, cestování nebo letní dny u vody.  I po desítkách použití si gumička drží svůj tvar a elasticitu, a pokud se přece jen vytáhne, stačí ji ponořit na pár vteřin do horké vody, aby se „zresetovala“ do původního tvaru.

Gumička jako neviditelný pomocník a zároveň stylový módní detail

Spirálová gumička si našla cestu nejen do koupelen a sportovních tašek, ale i do každodenního stylu žen po celém světě. Ať už sáhnete po průhledné, pastelové nebo metalické variantě, vždy působí čistě, elegantně a přitom nenápadně, přesně tak, jak to diktují současné trendy v doplňcích.

Podle Harper’s Bazaar i Allure je právě estetická jednoduchost jedním z důvodů, proč si tyto gumičky oblíbily i módní ikony. Minimalistický design bez rušivých švů nebo ozdob navíc umožňuje, aby spirálovou gumičku bylo možné nosit i jako stylový náramek na zápěstí – neškrtí, netlačí a nepůsobí rušivě. U některých značek, jako je např. Slip nebo Invisibobble, jsou barevné varianty navrženy tak, aby ladily s outfitem a vypadaly jako šperk.

spirálova gumička zdroj: Profimedia

Stylový účes se spirálovou gumičkou: Rychlý trik, který zvládnete během chvilky

Spirálová gumička není jen praktickým pomocníkem, ale i skvělým doplňkem pro rychlý a elegantní účes. Vyzkoušejte jednoduchý nízký uzel, který působí nenuceně, ale velmi šik – ideální na den do práce i na víkendové pochůzky.

Jak na to:

  1. Vlasy jemně rozčešte a stáhněte do nízkého culíku v oblasti zátylku.
  2. Culík lehce přetočte a omotejte kolem jeho vlastní osy – vznikne tak volný uzel.
  3. Uzel zafixujte spirálovou gumičkou – stačí ji obtočit jednou až dvakrát, aby držela, ale příliš nestahovala.
  4. Pokud máte jemné vlasy, doporučujeme účes zajistit dvěma nenápadnými pinetkami z bočních stran.
  5. Pro přirozený vzhled nechte několik pramínků volně rámovat obličej, případně použijte suchý texturizační sprej pro větší objem.

Výsledek:

Ležérní, ale stylový drdol, který vypadá, jako byste si ho nechala upravit u stylisty – a přitom ho zvládnete sama za dvě minuty.

Tagy:
vlasy kadeřník Gumičky trend úprava nápad
Zdroje:
kadeřnice Kamila Sedláková, papermag.com, nichebrand.com, omr.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

