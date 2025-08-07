Letíte na dovolenou? Znáte 5 věcí, které byste si nikdy neměli brát na letiště – jinak si zaděláte na problémy!
7. 8. 2025 – 15:50 | Magazín | Veronika Borská
Je jasné, že když vyrážíte na dovolenou, chcete vypadat dobře. Jenže letiště není přehlídkové molo a některé módní volby vám tu můžou spíš přitížit. Nejde jen o styl, ale i o praktičnost, pohodlí a bezpečnost. To, co si obléknete na cestu, může ovlivnit celý začátek vaší dovolené.
Těsně před odletem většina z nás řeší hlavně kufr, co si vzít, co nechat doma a co rozhodně nepodcenit. Ale stejně důležitá je i volba oblečení a věcí, které si vezmete s sebou na palubu. Některé z nich vám totiž můžou přidělat zbytečné komplikace při bezpečnostní kontrole a cestu tak nepříjemně protáhnout.
1. Oblečení, které vám přidělá víc starostí než pohodlí
Ano, oversize bundy, volné kalhoty nebo huňaté mikiny s kapucí mohou na první pohled působit jako ideální uniforma pro dlouhý let. Jenže právě takové kousky často vyvolají zvýšenou pozornost bezpečnostní kontroly, protože skrývají prostor, kam se může schovat víc než jen pohodlí. Zbytečně si tak přivoláte důkladnější prohlídku a možná i nepříjemné zdržení.
Lepší volba?Zvolte pohodlný a kompaktní outfit. Měkké elastické kalhoty, triko bez zbytečných vrstev a mikinu si klidně nechte v příručním zavazadle. Snadno ji pak obléknete během letu, pokud vám bude chladno.
2. Boty, které vám zkomplikují cestu hned u kontroly
Obuv s kovovými detaily, masivní podrážkou nebo pevně utaženými tkaničkami může působit stylově a prakticky, ale na letištní kontrole vám pravděpodobně přidělá práci navíc. Právě takové boty bývají častým terčem detailní kontroly, protože mohou skrývat předměty nebo spustit bezpečnostní rám. A pokud zakrývají kotník, je téměř jisté, že si je budete muset zout.
Lepší volba?Vsaďte na jednoduchost. Mokasíny, baleríny nebo slip-on tenisky bez kovových prvků projdou kontrolou hladce. Když už dojde na zouvání, zvládnete to během několika vteřin a bez zbytečného stresu.
3. Kov ve vlasech? Raději ne
Náročné účesy plné kovových sponek, pinetek nebo ozdob mohou vypadat efektně, ale na letištní kontrole nadělají víc škody než užitku. Bezpečnostní rámy jsou na kov extrémně citlivé a právě vlasové doplňky bývají častým důvodem opakované kontroly nebo ruční prohlídky hlavy. A věřte, že nic nezdržuje víc než lovení sponek ve složitém drdolu.
Lepší volba? Před kontrolou vlasy jednoduše rozpusťte nebo stáhněte do nenápadného culíku. Nejenže ušetříte čas, ale vyhnete se i zbytečné pozornosti a nepříjemnostem.
4. Kapsy všude, kam se podíváte? Pro letiště spíš noční můra
Kalhoty s mnoha kapsami, zipy a kovovými detaily, třeba cargo nebo army styl, mohou být sice pohodlné a praktické, ale při bezpečnostní kontrole často způsobují komplikace. Každá kapsa je potenciálním úkrytem pro zapomenuté drobnosti, které budete muset vysypat, ukázat a často i opakovaně prohledávat. Navíc kovové prvky opět zvyšují šanci na podrobnější kontrolu.
Lepší volba?Vsaďte na jednoduchost. Pohodlné tepláky, legíny nebo cestovní kalhoty bez zbytečných detailů jsou ideální. Drobnosti jako klíče, sluchátka nebo balzám na rty si uložte do malé ledvinky, kterou při kontrole snadno odložíte bokem.
5. Šperky? Raději až po přistání
Třpytivé doplňky možná skvěle ladí k vašemu cestovnímu outfitu, ale letištní bezpečnost je většinou vnímá trochu jinak. Kovové prsteny, masivní náhrdelníky, náramky nebo výrazné náušnice často spustí detektory a vyžádají si dodatečnou prohlídku. Což může znamenat další minuty navíc a někdy i zbytečný stres, pokud už tak sledujete čas na hodinkách s lehkou panikou.
Lepší volba?Pokud se bez šperků neobejdete, sáhněte po nenápadných kouscích bez kovu, například z plastu nebo pryskyřice. Anebo si oblíbený “body kit“ uložte do příručního zavazadla a nasadíte si ho až po příletu, bez rizika zdržení, ale stále stylově.
Na co ještě nezapomenout? Jídlo a pití podléhá pravidlům
Na palubu si sice můžete vzít svačinu, ale pozor – ne všechno projde kontrolou. Tekutiny nad 100 ml jsou automaticky problém a některé potraviny (zejména tekuté nebo mazlavé konzistence) mohou být také zadrženy. Sáhněte raději po zabalené tyčince, sušence nebo suchém pečivu, a lahev si naplňte vodou až za kontrolou.
Když to shrneme:Stylová a přitom praktická tepláková souprava, měkký polštářek za krk, pecky do uší, malá ledvinka na nezbytnosti a jedna Snickers a žvýkačky do kabelky, s tímto setem jste připraveni letět s úsměvem. A hlavně bez zbytečných zádrhelů hned na letišti.