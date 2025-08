Pamatujete si gumové sandálky z dětství? Letos jsou módním hitem: Máte už své (Jelly shoes)?

Plastové, gumové prostě sandálky z dětství jsou zpět a tentokrát v roli módní hvězdy. Jelly shoes se z pískovišť posunuly na přehlídková mola i do street stylu. Vylepšené o moderní materiály, pastelové barvy a designové detaily ukazují, že i nostalgie může být šik. Rok 2025 jim patří.

Jelly shoes, které jsme jako děti nosily na tábory, k vodě nebo na pískoviště, hlásí nečekaný comeback. Tentokrát už ale nejsou jen praktickou letní botou. Staly se módní hitem. Značky jako Simone Rocha, Bottega Veneta nebo kultovní brazilská Melissa je předělala v designový statement, který si oblíbily módní influencerky i přehlídková mola.

Jelly shoes, nebo chcete-li želé boty, se nosí s ponožkami, k šatům i k oversized džínům. Místo levného plastu nabízejí strukturované PVC, pastelové odstíny a elegantní průhlednost. Rok 2025 tak patří botám, které nám připomínají dětství, ale v dospělém šatníku fungují s překvapivou lehkostí i stylem.

Z venkova do butiku

Původně šlo o čistě praktickou obuv, levné plastové sandály do vody, k rybníku nebo na chatu. Objevily se v polovině 20. století v USA, kde si je oblíbili ti, kdo potřebovali boty takříkajíc “na všechno“. Až v 80. letech je designéři proměnili v módní záležitost: třpytky, neon, dokonce parfemace. Želé boty se dostaly do výloh butiků a obuly je i celebrity. Salvador Dalí je nazval v v českém jazyce s dost krkolomným vyjádřením “sochami pro nohy“ a z praktického doplňku se stala senzace.

Pády a comebacky

Jenže jako u každého rychlého trendu přišel i pád. Na přelomu 80. a 90. let se trh zaplavil levnými napodobeninami. Z ikonických „jelly shoes“ se v některých zemích stal symbol kýče – obuv z výprodeje, co vrže a pálí v létě na noze. V postkomunistických zemích si vysloužily přezdívku “mýdlovky“ a staly se tak synonymem levné venkovské estetiky.

Plastová revoluce jménem Y2K

Pak ale přišla vlna, která zamíchala módními pravidly: návrat stylu Y2K. Džíny s nízkým pasem, roztomilé tílka, třpytky, lesk a s nimi i přehodnocení trendů, které jsme kdysi milovali nebo nenáviděli. Jelly shoes zapadly dokonale. Značky jako Chloé, Valentino nebo Vivienne Westwood jim daly nový tvar, materiál i příběh. Místo obyčejného plastu nastoupilo strukturované PVC, jemně probarvené, s elegantními pásky nebo masivní platformou.

Jennifer, Gigi, Taylor… a plastová poezie

Jakmile je obula Gigi Hadid k džínsům, Jennifer Lawrence na procházku po New Yorku a Taylor Swift na akci s přáteli, bylo rozhodnuto. Želé boty se znovu narodily, ale tentokrát už ne jako nutnost, nýbrž jako statement. Nejsou to jen sandály. Jsou to připomínka toho, že i plast může být luxus, pokud má styl, nadhled a trochu třpytu.

Jak na jelly shoes s elegancí i šmrncem v každém věku

Aby jelly shoes působily stylově a ne jako nostalgický přešlap, záleží na způsobu, jakým je zakomponujete do outfitu. Pro mladší ženy do 30 let skvěle fungují ve spojení s trendy prvky stylu Y2K, například s džínovou mini, crop topem a výraznými slunečními brýlemi. Pokud je vám 30 až 45, můžete vsadit na sofistikovanější kontrast: jelly shoes v transparentní nebo metalické verzi dolaďte k neutrálním kalhotám, hedvábným ponožkám a oversized saku. Výsledek bude působit neotřele a elegantně zároveň. A ženy nad 45? Tam vynikne jednoduchost a čistý design. Průsvitné sandály můžete obout k lněné sukni, vzdušné košili nebo minimalistickým šatům v přírodních tónech. V každém věku platí, že jelly shoes fungují nejlépe tam, kde překvapí a kde si zachováte vlastní styl s lehkým nadhledem.