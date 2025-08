Proč děti milují tyhle strašidelné plyšouny, i když vypadají jako noční můra z pohádky?

6. 8. 2025 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Mají chlupy, zuby jako malý dráček a tvářičku, která působí trochu děsivě a zároveň neodolatelně. Přesto se stali miláčky dětí i sběratelů po celém světě a sociální sítě jimi doslova žijí. Seznamte se s Labubu, plyšovým fenoménem nové generace, a jeho zvláštní kopií jménem Lafufu, která si získává pozornost po svém.

Mončičáci byli až příliš roztomilí a tak se tvůrci rozhodli přijít s něčím, co bude rezonovat s dnešní generací, která očekává víc. Vznikla postavička, která má podivný šmrnc, temnější kouzlo a osobnost, na kterou jen tak nezapomenete.

Nejsou roztomilí. A právě v tom je jejich kouzlo!

Když se na něj podíváte poprvé, možná ucuknete: devět špičatých zubů, škodolibý úsměv a uši jako antény. Ale pak se stane něco zvláštního. Přestanete se bát a začnete se… usmívat. Labubu je jako příšerka, která vás chce spíš obejmout než sníst. A právě tahle podivná roztomilost z něj udělala globální sběratelský hit.

Za jeho vznikem stojí hongkongský umělec Kasing Lung, který do postavičky vtiskl divokou dětskou fantazii. Společně s firmou Pop Mart začali prodávat Labubu v tzv. “blind boxech” – tedy krabičkách, ve kterých nikdy nevíte, jaký kousek dostanete. Tak vznikl sběratelský adrenalin.

Nemáte na originál? Nevadí - je tady ještě Lafufu

Nemáte na originál Labubu? Nejste sami. Ceny autentických figurek Pop Mart se mohou vyšplhat na stovky, ale i tisíce korun – podle edice, vzácnosti a stavu balení. Limitované série nebo speciální postavičky z blind boxů se na sekundárním trhu pohybují od 1500 do 7000 Kč, některé výjimečné kusy dokonce i výš. Není tedy divu, že se na trhu brzy objevila alternativa i když ne zcela legální.

Tam, kde je úspěch, bývá i padělek. A právě tak se zrodil Lafufu – podivný dvojník Labubu, který si získal srdce části internetu. Je to plyšák, který jako by utekl z karnevalu deformací: má méně zubů (někdy jen šest), divně vybarvené tělo, disproporční oči a často i uši trčící do všech směrů. A přesto – nebo možná právě proto – si ho někteří zamilovali.

Lafufu není oficiální produkt Pop Martu. Jde o padělek, který se masově šíří přes online tržiště jako Shein, Aliexpress, Temu nebo pochybné e‑shopy bez ověřených recenzí. Často je nabízena i s falešnými krabičkami, které mají napodobit originální balení blind boxu, ale při bližším pohledu je kvalita znatelně nižší jak u obalu, tak u samotné figurky.

A teď to nejzajímavější: Lafufu si získal vlastní fanoušky. Ne proto, že by byl krásný, ale protože je "tak ošklivý, až je roztomilý". Na TikToku se šíří ironická videa, kde lidé své „lafufíky“ objímají a prezentují je jako naprosto neodolatelné podivnosti. Pro některé se stal ikonou odporu vůči dokonalosti a masové produkci – něčím, co má svůj vlastní charakter.

„Lafufu je outsider. A proto má duši,“ komentují fanoušci na Redditu v komunitách sběratelů.

Ošklivý? Ano. Ale ve správném světle... naprosto boží!

Psychologové mají pro tento fenomén dokonce název: „ugly-cute efekt“ - zkrátka to, co je na první pohled divné, nás nakonec okouzlí. Labubu zkrátka není klasická roztomilá hračka. A právě proto ho děti chtějí.

A co Lafufu? Ten má zase jinou výhodu, je levný, dostupný a vtipný. Pokud se vaše dítě do Labubu zamilovalo, ale nechcete investovat do originálu, může být Lafufu vstupní branou do světa těchto plyšových podivínů.

Labubu je fenomén. Lafufu je fenomén naruby.

A obě postavičky dokazují, že děti dnes nehledají dokonalost. Hledají charakter. A trochu zábavného šílenství.