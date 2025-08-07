Dnes je čtvrtek 7. srpna 2025., Svátek má Lada
Počasí dnes 23°C Polojasno

Objem zlata v rezervách ČNB dosáhl na konci července rekordních 63,58 tuny

7. 8. 2025 – 14:37 | Ekonomika | Jasmína Krásná

Objem zlata v rezervách ČNB dosáhl na konci července rekordních 63,58 tuny
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Objem zlata v devizových rezervách České národní banky (ČNB) dosáhl na konci července rekordních 63,58 tuny.

Zlato tvořilo 4,19 procenta celkových rezerv, na konci loňského roku přitom podíl činil 2,94 procenta. Vyplývá to z údajů struktuře devizových rezerv, které dnes centrální banka zveřejnila. Dosud nejvyšší objem zlata měla ČNB v rezervách po rozdělení Československa na počátku roku 1993, kdy činil 63,3 tuny.

Od konce loňského roku se objem zlata v devizových rezervách zvýšil o čtvrtinu. Hodnota zlata v rezervách na konci července činila 6,76 miliardy dolarů (141,8 miliardy korun). Celkový objem devizových rezerv ČNB byl 161,26 miliardy dolarů.

ČNB začala zlato ve větší míře nakupovat v roce 2023, v současnosti ho nakupuje tempem zhruba pěti tun za čtvrtletí. Podle vyjádření představitelů centrální banky ČNB při nákupu zlata nespekuluje na cenu. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti uvedl, že do roku 2028 by měly zlaté rezervy dosáhnout 100 tun.

Většinu devizových rezerv ČNB tvoří dluhopisy. Zlato by podle centrální banky mělo sloužit k diverzifikaci devizového portfolia, protože jeho cena se vyvíjí nezávisle na cenách ostatních aktiv, což by mělo snížit volatilitu hospodářského výsledku ČNB.

Zlato, které má ČNB v rezervách, není všechno fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jeho část. Většina je v zahraničí, zejména v trezorech britské centrální banky. Část zlata ČNB půjčuje za úrok jiným centrálním bankám.

Po rozdělení Československa měla ČNB v rezervách 63,3 tuny zlata. Po roce 1998 rozhodla tehdejší bankovní rada o prodeji větší části zlatých rezerv, následní jí zůstalo 14 tun. Nejnižší objem zlatých rezerv měla centrální banka v roce 2019, kdy činil osm tun.

Zlaté rezervy ČNB:

  Objem (v milionech troyských uncí) Objem (v tunách) Hodnota (v milionech dolarů) Hodnota (v miliardách korun) Podíl na celkových devizových rezervách (v procentech)
31.12.2024 1,645 51,165 4297,24 90,26 2,94
31.7.2025 2,044 63,576 6755,46 141,91 4,19

Zdroj: ČNB

Tagy:
zlato ČNB ČR kovy rezervy
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Jak si udržet mozek v kondici i po sedmdesátce

Následující článek

Vznikla omylem a zachránila miliony culíků: Plastová gumička, kterou milují stylisté i ženy s hustými vlasy

Nejnovější články