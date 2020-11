Vyřazený Jumbo Jet nejde do šrotu, čeká ho filmová kariéra

Jeden z vyřazených letounů Boeing 747 britské letecké společnosti British Airways bude sloužit jako filmová kulisa. Na rozdíl od desítek dalších vyřazených letadel přezdívaných Jumbo Jet se tak zachrání před sešrotováním.

Letoun bude udržovat letiště Dunsfold Aerodrome v jihoanglickém hrabství Surrey. Filmové či televizní štáby budou moci Jumbo Jet využívat při natáčení interiérových i exteriérových scén, stroj bude sloužit rovněž k výcvikovým účelům.

Letadlo bude stát na očích veřejnosti, v budoucnosti se počítá rovněž s prohlídkami. "Letoun 747 představuje unikátní a důležitý kus historie letectví," uvedl šéf letiště Jim McAllister. "Ačkoli již tento stroj nebude létat, bude zachován a čeká ho nový život ve světě televize a filmu," dodal.

Společnost British Airways byla donedávna největším provozovatelem letadel Boeing 747 na světě. V červenci však firma oznámila, že se rozhodla provoz těchto strojů ukončit. Reagovala tak na prudký útlum letecké přepravy v důsledku koronavirové krize. Boeing pak na konci července uvedl, že do dvou let výrobu letounů 747 zastaví.

Letadlo 747 bylo slavnostně představeno v září 1968, do vzduchu se poprvé vzneslo 9. února 1969 na letišti Pain Field nedaleko Seattlu na severovýchodě USA. Do služby se nový čtyřmotorový letoun dostal začátkem roku 1970, aerolinky Pan Am jej poprvé nasadily 22. ledna 1970 na lince z New Yorku do Londýna.

Za půl století se vyrobilo téměř 1560 "sedmčtyřisedmiček", v posledních letech o tato letadla ale zájem pomalu upadal - i v důsledku příchodu Airbusu A380, kterému od podzimu 2007 patří pozice největšího dopravního letounu pro přepravu cestujících. I výroba Airbusu A380 ale příští rok skončí.