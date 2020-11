Přehnaná informovanost o covidu škodí, u kafe by se mělo mluvit o něčem jiném

Ve společnosti je patrný nárůst depresivních a úzkostných stavů. Podíl na tom mají obavy z nemoci covid-19 a případné nákazy i zavedená restriktivní opatření, která způsobují izolaci. K tomu přispívají i nejrůznější konspirační teorie i přehnaná informovanost. I to je jeden z důvodů, proč v jedné římské kavárně zakázali o koronaviru mluvit.

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl v pořadu Partie televize Prima před přehnanou informovaností o pandemii koronaviru varoval. "Nárůst velké deprese je trojnásobný, nárůst sebevražedných myšlenek je trojnásobný, nárůst úzkostí je dvojnásobný," řekl. Lidé by podle něj měli zprávy čerpat ze seriozních zdrojů a jen v omezených časech, aby informacemi nebyli přehlceni.

Höschl zároveň doporučil nepodléhat konspiračním teoriím a vyvarovat se neustálého sledování dění ohledně nemoci a souvisejících ekonomických dopadů. Pro zachování duševní rovnováhy psychiatr dále doporučil udržování denního řádu a to, aby se lidé věnovali věcem, které je těší. "Dvojnásobně doporučeníhodný je pohyb na čerstvém vzduchu a humor," doplnil.

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška má také smysl zveřejňovat data o počtu úmrtí na covid-19 až zhruba po třech dnech až týdnu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce Dušek řekl, že v reálném čase údaje nejsou dostatečně přesné a jejich pozdější korekce vyvolávají u veřejnosti představy, že se statistiky zpětně mění.

Úzkostné nálady negativně ovlivňují i ekonomiku

To, že na úzkostné nálady ve společnosti mají vliv restriktivní opatření, potvrdil i ekonom Vladimír Pikora. Vláda by proto měla vrátit veřejnosti důvěru a zamezit permanentnímu strachu. "Jakmile se bude pořád mluvit o tom, že je tolik a tolik mrtvých a tolik a tolik nakažených, tak to je cesta, aby všichni zůstali doma. A když zůstanou doma, tak se zvýší psychické problémy a nebudeme prodávat a budou ekonomické problémy," řekl. Upozornil, že nyní se snižuje nejen spotřeba, ale i výroba.

Pikora rovněž upozornil na měnící se chování spotřebitelů, které může mít zásadní dopad na provozovatele malých kamenných obchodů v budoucnu. "Mnozí lidé už do kamenných obchodů chodit nebudou," řekl. Zákazníci si zvykají na nakupování přes internetové obchody. Jak velký objem zákazníků kamenné prodejny ztratí, bude podle ekonoma záviset na tom, kdy se provozovny znovu otevřou.

Majitelka kavárny v Římě vydala zákaz mluvit o koronaviru

Nad pultem římské kavárny Feeling visí stručný a jasný nápis "zákaz mluvit o koronaviru" a majitelka podniku dodržování nového pravidla od zákazníků striktně vyžaduje. U kávy se mají návštěvníci vyhnout všem tématům, která souvisejí s pandemií, a věnovat se raději hovorům o počasí nebo bulvárním novinkám, aby si alespoň na chvilku od všudypřítomného koronaviru oddechli oni i personál.

"Musíme se před virem chránit, ale je nutné se znovu vrátit k normálnímu životu. Proto zákazníky žádáme, aby na tu epidemii tolik nemysleli," popisuje důvody netradičního opatření Cristina Mattioliová, majitelka kavárny v římské čtvrti Ponte Galeria. "Přinejmenším tehdy, když si člověk zaskočí na kávu, by měl na pár minut zapomenout na všechny starosti," dodává.

Reakce zákazníků jsou veskrze pozitivní a zákaz řečí o epidemiologických křivkách, vládních opatřeních a statistikách nakažených prý všichni bez reptání dodržují. S humorem berou i návody na jiná konverzační témata, které visí na stěnách: doporučuje se mluvit o počasí, celebritách, sportovních výsledcích, zprávách ze světa či o historii.

"Nejde o to, že bychom popírali vážnost situace, jen chceme mít místo, kde si lze na chvíli vydechnout," tvrdí majitelka.