Vypadá luxusně, ale bere hojnost: tahle barva v kuchyni blokuje energii

26. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Vypadá luxusně, ale bere hojnost: tahle barva v kuchyni blokuje energii
zdroj: ChatGPT
Barva v kuchyni by se neměla rozhodně podceňovat. Je to nálada, do které se každé ráno probouzíte. Je to pocit, jestli si při vaření pustíte hudbu, nebo jen mechanicky připravujete jídlo. A taky to, jestli se v kuchyni zdržíte na kávu – nebo z ní po pěti minutách utíkáte, aniž byste věděli proč.

Právě proto se designéři i interiéroví specialisté shodují, že existují odstíny, které do kuchyně nepatří bezmyšlenkovitě. Ne proto, že by byly ošklivé, ale proto, že s prostorem dělají něco, co si často uvědomíme až zpětně.

Typickým příkladem je černá a velmi tmavé odstíny modré. Na fotografiích vypadají dokonale. Luxusně. Čistě. Moderně. Ale v běžném každodenním provozu se z nich může stát tichý brzdič energie. Kuchyně pak působí hezky – ale ne tak, aby vás k sobě přitahovala.

Proč tmavé barvy v kuchyni často zklamou až časem

Kuchyně se neříká „srdce domova“ jen tak. Je to místo, kde vzniká jídlo, kde se potkává rodina, kde se řeší běžné drobnosti i velké věci. Je to prostor, který má žít.

Interiérová psychologie i feng-šuej se shodují v jednom: kuchyni sluší světlo, teplo a pohyb. Tmavé barvy ale často přinášejí pravý opak. Nesou v sobě:

  • uzavřenost
  • útlum
  • chlad
  • pasivitu

Ve feng-šuej navíc černá a temně modrá patří k elementu vody. A voda stojí proti ohni – tedy proti tomu, co je pro kuchyni zásadní: vaření, teplo, život. Výsledkem může být prostor, který je vizuálně silný, ale pocitově prázdný. Jako kdyby v něm něco neviditelně chybělo.

Bytoví architekti to popisují velmi jednoduše: v tmavých kuchyních lidé nevydrží. Ne proto, že by byly špatně navržené. Ale proto, že nepodporují přirozený rytmus dne. Lidé v nich:

  • rychleji se unaví
Kdy černá funguje – a kdy začne prostoru brát dech

Černá sama o sobě není nepřítel. Problém nastává ve chvíli, kdy:

  • převezme kontrolu nad celým prostorem
  • není vyvážená světlem, dřevem nebo jinými přírodními materiály

Jako detail může černá fungovat skvěle. Na úchytkách, spotřebičích, rámech nebo drobných akcentech dodá kuchyni charakter. Jakmile se ale stane dominantní barvou, začne prostor tížit. A kuchyně by tížit neměla. Měla by nést.

Barvy, které kuchyni znovu oživí

Interiéroví odborníci se shodují, že kuchyni prospívají barvy, které:

  • odrážejí světlo
  • působí teple a přirozeně
  • podporují pocit pohody

Nejčastěji se proto doporučují:

  • krémová a teplá bílá
  • světle béžová
  • jemná zelená
  • pískové a zemitě hnědé tóny

Tyto barvy kuchyni neovládnou, ale nechají ji dýchat. Neberou si pozornost pro sebe, ale podporují atmosféru. A přesně to je to, co od kuchyně vlastně chceme.

Barva není design. Je to pocit, který s vámi zůstává

Volba barvy do kuchyně není jen estetické rozhodnutí. Je to volba, která se vás dotýká každý den – v maličkostech, kterých si často ani nevšimnete.

A právě proto odborníci varují před odstíny, které vypadají moderně a luxusně, ale dlouhodobě prostoru berou lehkou energii, teplo a přívětivost.

Někdy totiž nejde o to, co je zrovna trendy. Ale o to, kde se vám skutečně dobře žije.

Tagy:
peníze energie luxus kuchyne barvy feng-šuej hojnost
Zdroje:
ninestepstofengshui.com, installkitch.com, earthstore.in
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

