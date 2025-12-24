Dnes je středa 24. prosince 2025., Svátek má Adam a Eva
Dočkáme se dnes sněhové nadílky? Meteorologové hlásí sněžení jen na části území

24. 12. 2025 – 9:05 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Dočkáme se dnes sněhové nadílky? Meteorologové hlásí sněžení jen na části území
zdroj: Freepik.com
Štědrý den je tady. Den, kdy se zpomalí čas, v kuchyních voní cukroví a za okny se automaticky díváme k obloze častěji než jindy. Budou letos Vánoce na sněhu? Otázka, která se v Česku opakuje každý rok – a málokdy na ni existuje jednoduchá odpověď.

Ještě před pár dny držela republiku pod pokličkou inverze, mlhy a šedivý klid. Dnes už ale počasí vypráví jiný příběh. Do Česka pronikl chladnější vzduch, teploty klesly a na některých místech se skutečně objevují sněhové vločky.

Kde dnes na Štědrý den sněží

Podle aktuálních informací meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu má největší šanci na bílé Vánoce jih Čech a horské oblasti. Právě tam se dnes obloha místy otevírá sněžení:

  • Šumava, Pošumaví a Novohradské hory, kde může během dne připadnout několik centimetrů nového sněhu
  • Jeseníky a horské oblasti severu republiky, kde je sněžení stabilnější
  • vyšší polohy Vysočiny, kde se sníh objevuje alespoň přechodně

Právě v těchto regionech dnes Vánoce vypadají tak, jak si je mnozí pamatují z dětství – bílé, tiché, s jemným křupáním sněhu pod nohama.

A co města a nížiny?

V nižších polohách, včetně Prahy, Brna nebo Olomouce, zůstává situace proměnlivá. Sníh se může objevit, ale většinou jen přechodně – často jde o mokré vločky, které při teplotách kolem nuly rychle mizí.

To ale neznamená, že by dnešní den nebyl zimní. I chladný vzduch, zatažená obloha a občasné vločky ve vzduchu dokážou změnit atmosféru a připomenout, že Vánoce jsou tady.

Štědrý večer přinese zimu

Meteorologové upozorňují, že večer a noc na 25. prosince budou chladnější než předchozí dny. Tam, kde se sníh dnes udrží, může vydržet i přes noc – a dát tak některým částem Česka šanci na opravdové zimní vánoční ráno.

Shrnutí jednoduše

  • Ano, dnes na Štědrý den místy sněží
  • Bílé Vánoce mají hlavně hory a jih Čech
  • Ve městech spíš jen symbolické vločky

Možná se letos konečně u krásně rozzářeného vánočního stromečku objeví i poletujících  sněhových vloček – a na chvíli budeme mít pocit, že svět zpomalil přesně tak, jak má.

Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

