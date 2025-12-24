Dočkáme se dnes sněhové nadílky? Meteorologové hlásí sněžení jen na části území
24. 12. 2025 – 9:05 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Štědrý den je tady. Den, kdy se zpomalí čas, v kuchyních voní cukroví a za okny se automaticky díváme k obloze častěji než jindy. Budou letos Vánoce na sněhu? Otázka, která se v Česku opakuje každý rok – a málokdy na ni existuje jednoduchá odpověď.
Ještě před pár dny držela republiku pod pokličkou inverze, mlhy a šedivý klid. Dnes už ale počasí vypráví jiný příběh. Do Česka pronikl chladnější vzduch, teploty klesly a na některých místech se skutečně objevují sněhové vločky.
Kde dnes na Štědrý den sněží
Podle aktuálních informací meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu má největší šanci na bílé Vánoce jih Čech a horské oblasti. Právě tam se dnes obloha místy otevírá sněžení:
- Šumava, Pošumaví a Novohradské hory, kde může během dne připadnout několik centimetrů nového sněhu
- Jeseníky a horské oblasti severu republiky, kde je sněžení stabilnější
- vyšší polohy Vysočiny, kde se sníh objevuje alespoň přechodně
Právě v těchto regionech dnes Vánoce vypadají tak, jak si je mnozí pamatují z dětství – bílé, tiché, s jemným křupáním sněhu pod nohama.
A co města a nížiny?
V nižších polohách, včetně Prahy, Brna nebo Olomouce, zůstává situace proměnlivá. Sníh se může objevit, ale většinou jen přechodně – často jde o mokré vločky, které při teplotách kolem nuly rychle mizí.
To ale neznamená, že by dnešní den nebyl zimní. I chladný vzduch, zatažená obloha a občasné vločky ve vzduchu dokážou změnit atmosféru a připomenout, že Vánoce jsou tady.
Štědrý večer přinese zimu
Meteorologové upozorňují, že večer a noc na 25. prosince budou chladnější než předchozí dny. Tam, kde se sníh dnes udrží, může vydržet i přes noc – a dát tak některým částem Česka šanci na opravdové zimní vánoční ráno.
Shrnutí jednoduše
- Ano, dnes na Štědrý den místy sněží
- Bílé Vánoce mají hlavně hory a jih Čech
- Ve městech spíš jen symbolické vločky
Možná se letos konečně u krásně rozzářeného vánočního stromečku objeví i poletujících sněhových vloček – a na chvíli budeme mít pocit, že svět zpomalil přesně tak, jak má.