Von der Leyenová: EU musí omezovat rizika ve vztazích s Čínou, nikoliv se od ní odvrátit

Evropský parlament dnes diskutuje o potřebě formulování jednotné strategie ve vztazích unijního bloku s Čínou v době, kdy odborníci upozorňují na porušování práv menšiny muslimských Ujgurů v provincii Sin-ťiang a Čína podniká intenzivní vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu. Za stav lidských práv dnes Čínu v Evropském parlamentu kritizoval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který prohlásil, že Čína podřizuje lidská práva ekonomickému rozvoji.

In the last decades China has become an economic powerhouse and a key global player.



It is now reducing its dependency on the world while increasing the world’s dependency on itself.



We need to develop a new approach.

https://t.co/XYdDqgIbFt