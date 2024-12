Jaroslav Marvan měl nemanželskou dceru, kterou miloval. Z dědictví ale nedostala nic, její matka záhadně zemřela

Jaroslav Marvan, známý český herec a představitel legendárního rady Vacátka, měl ve svém životě mnoho tajemství a komplikovaných vztahů. Přestože byl veřejností obdivován, jeho osobní život byl plný kontroverzí a dramat. Jedním z největších tajemství jeho života byla nemanželská dcera Alena, kterou měl s herečkou Alenou Jančaříkovou. Tento vztah však přinesl mnoho problémů a tragédií, které ovlivnily životy všech zúčastněných. Manželství s Marií a tajný vztah s Alenou :Jaroslav Marvan byl dlouhá léta ženatý s Marií, herečkou z Národního divadla, kterou láskyplně oslovoval „Márinka“. Marie mu poskytovala stabilní rodinné zázemí a starala se o něj, aby měl pohodlný život. Přesto ji Marvan postupně začal vnímat spíše jako samozřejmost a jejich vztah ztratil jiskru.

Marie tolerovala jeho zálety a byla smířená s tím, že se manžel vždy vrací domů.

V roce 1955 se však situace změnila. Marvan se zamiloval do Aleny Jančaříkové, mladé a krásné herečky, která byla o 26 let mladší než on. Jejich vztah nebyl pouhým krátkodobým románkem – oba ho brali vážně. Alena dokonce kvůli Marvanovi opustila svého manžela, se kterým měla dvě děti. Marvan však neměl v úmyslu opustit svou manželku Marii. Vyhovovalo mu, že má doma stabilní manželství a zároveň mladou a atraktivní milenku.

Narození dcery a tragédie

V roce 1960 došlo k zásadnímu zvratu, když Alena otěhotněla. Okolí ji přesvědčovalo, aby šla na potrat, protože narození dítěte by mohlo poškodit Marvanovu pověst. Alena však odmítla a porodila dceru Alenu, která se stala jediným Marvanovým potomkem. Přestože byl Marvan v té době již šedesátiletý, na svou dceru byl velmi pyšný a snažil se být dobrým otcem. Pravidelně ji navštěvoval a platil alimenty.

Jenže štěstí netrvalo dlouho. Když bylo malé Alence pouhý rok, její matka Alena Jančaříková zemřela za záhadných okolností. Byla nalezena mrtvá ve svém bytě, přičemž oficiální verze zněla, že šlo o nepovedenou demonstrativní sebevr**du. Tato verze však vzbuzuje mnoho pochybností. Podle svědectví jejího syna Tomáše Jančaříka měla herečka na těle mnoho zranění, včetně úderů v obličeji. Byt byl navíc v nepořádku, s rozbitým telefonem a krví na zemi. Rodina zesnulé herečky dodnes věří, že šlo o vraždu, kterou mohl spáchat někdo, kdo nepřál jejímu vztahu s Marvanem.

Život dcery po smrti matky

Po smrti Aleny Jančaříkové se o její tři děti postarala babička v Plzni, kde jim pomáhala i sestra zesnulé herečky, Eva Viktorová. Marvan na svou dceru nezapomněl a nadále ji pravidelně navštěvoval. Podle svědectví jejího nevlastního bratra Petra Jančaříka byl na dceru velmi hrdý a viděl v ní sám sebe. Dokonce jí slíbil, že nikdy nebude chudá.

Záhadné zmizení závěti

Přestože Marvan svou dceru miloval, po jeho smrti se ukázalo, že z jeho milionového dědictví nedostala ani korunu. Podle některých svědectví existovala závěť, ve které na svou dceru myslel, ale ta záhadně zmizela. Veškerý majetek tak nakonec připadl jeho manželce Marii. Tento fakt dodnes vyvolává otázky a spekulace o tom, co se s původní závětí stalo.

Příběh Jaroslava Marvana, jeho milenky Aleny Jančaříkové a jejich dcery Aleny je plný emocí, lásky, zrady a tra**dií. Přestože byl Marvan úspěšným hercem a oblíbenou osobností, jeho osobní život byl poznamenán komplikovanými vztahy a nevyřešenými záhadami. Jeho nemanželská dcera, kterou miloval, nakonec z jeho dědictví nic nezískala, což vrhá stín na jeho odkaz.