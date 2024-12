FIFA se omluvila za mapu bez ukrajinského Krymu při losování kvalifikace MS

Na kontroverzi podle agentury DPA upozornil ukrajinský svaz světovou federaci FIFA i evropskou unii UEFA. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj vyzval federaci k veřejné omluvě.

Ukrajinský svaz zveřejnil na svém webu dopis od FIFA, jež vysvětlila, že se o grafiku při losování staral externí dodavatel. "I když byl tento incident neúmyslný, upřímně litujeme znepokojení, které způsobil," napsal ředitel FIFA pro členské svazy Elchan Mammadov. Dodal, že federace odstranila obrázek nesprávné mapy z oběhu a pracuje na tom, aby k podobné události už nedošlo.

Rusko nelegálně okupuje ukrajinský Krym už od roku 2014. V soutěžích FIFA ruští fotbalisté startovat nesmějí kvůli napadení Ukrajiny z února 2022.

Are you OK, @FIFAcom?



By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.



We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi