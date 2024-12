Daniela Brzobohatá i ve 46 letech si stále přeje miminko. Tabu není ani adopce

Daniela Brzobohatá, známá moderátorka, prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Ve svých 46 letech stále sní o tom, že se stane matkou, a to i přes svůj věk, který už biologicky není nejpříznivější. S manželem Ondřejem Brzobohatým, talentovaným hudebníkem, má velké plány do budoucna a založení rodiny je pro ně oba prioritou. Daniela dokonce přiznala, že pokud by se jim nepodařilo mít dítě přirozenou cestou, adopce pro ni rozhodně není tabu.

Láska, která přišla nečekaně

Daniela a Ondřej se poprvé objevili jako pár na veřejnosti v roce 2022. Jejich vztah byl zpočátku zahalen tajemstvím, protože oba chtěli své štěstí chránit před bulvárními médii.

Ondřej, který byl tehdy rok po rozchodu s modelkou Taťánou Kuchařovou, odmítal jakékoli spekulace komentovat. „Nechci přikládat polínko do bulvárního ohně,“ řekl tehdy. Podobně se k situaci stavěla i Daniela, která se médiím vyhýbala a nechtěla potvrdit ani vyvrátit jejich vztah.

Po několika týdnech však dvojice přestala svůj vztah skrývat a začala svou lásku veřejně sdílet. V červnu 2023 Ondřej na sociálních sítích oznámil, že požádal Danielu o ruku během romantické dovolené. „Porušuji svou zásadu nesdílet osobní život, ale tohle štěstí chci sdílet s vámi. Milujte se, stojí to za to!“ napsal tehdy. Svatba se konala o pouhé čtyři měsíce později v malebném prostředí italského jezera Lago di Garda. Pro Danielu to byla první svatba, zatímco Ondřej už měl za sebou dvě manželství.

Společné plány na rodinu

Po svatbě se oba začali otevřeně bavit o svých plánech na založení rodiny. Ondřej v rozhovoru pro Extra přiznal, že si nedokáže představit, že by s Danielou rodinu neplánoval. „Byl bych blázen, kdybych s tak úžasným člověkem, jako je Daniela, nechtěl mít děti,“ řekl. Hudebník také prozradil, že o otcovství přemýšlí už od dětství, protože jeho vlastní otec, herec Radoslav Brzobohatý, na něj měl obrovský vliv. „Táta byl pro mě velkým vzorem, a vždycky jsem si přál, abych mohl jeho hodnoty a lásku předat dál,“ dodal.

Daniela se zase nechala slyšet, že by jednou chtěla být tolerantní matkou. Sama si totiž pamatuje, jaké bylo její dětství, kdy prý rodiče často potrápila svým chováním. „Nebyla jsem zrovna příkladné dítě, takže až se mé dítě jednou opije, budu to brát s nadhledem,“ řekla s úsměvem v rozhovoru pro Prima Ženy.

Nový domov a velké sny

Manželé si na podzim minulého roku pořídili nový byt na pomezí pražského Smíchova a Malé Strany. Luxusní nemovitost je stála 19 milionů korun, přičemž část financovali z vlastních úspor a zbytek pomocí hypotéky. „Už máme všechno vybalené a zařízené, takže konečně žijeme v pohodlí,“ prozradila Daniela.

Adopce jako možnost

I když si Daniela přeje stát se matkou přirozenou cestou, je si vědoma, že čas není na její straně. Přesto se nevzdává naděje, protože ví, že i ženy v jejím věku mohou mít děti. Inspirací jí může být například Vendula Pizingerová, která porodila syna ve 48 letech. Pokud by však přirozené početí nebylo možné, Daniela je otevřená adopci. „Adopce pro mě není tabu, ale je to velké rozhodnutí, které vyžaduje odvahu a zralost. Znám příběhy lidí, kteří adoptovali děti, a ne vždy to bylo jednoduché,“ svěřila se.

Daniela a Ondřej se tedy těší na budoucnost a doufají, že se jejich sen o rodině brzy splní. Ať už přirozenou cestou, nebo prostřednictvím adopce, oba věří, že budou skvělými rodiči.