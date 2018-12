Volkswagen plánuje konec spalovacích motorů, poslední auta s nimi vyrobí v roce 2026

Německá automobilka Volkswagen ohlásila konec spalovacích motorů. Poslední vozy vyvine v roce 2026, prodávány budou asi do roku 2040. Firma se posléze hodlá soustředit na elektromobily. V úterý večer to prohlásil firemní stratég Michael Jost.

Zahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování budou moci pracovat v Česku. O složení se budou moci pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Změnu přináší novela, kterou ve středu podepsal prezident Miloš Zeman.

Zahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování budou moci pracovat v Česku. O složení se budou moci pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Změnu přináší novela, kterou ve středu podepsal prezident Miloš Zeman.

Jízdné ve vlacích , autobusech nebo přívozech a lanovkách by mělo nově spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších 15 procent. Počítá s tím novela zákona o DPH z pera poslanců STAN, kterou ve středu schválila sněmovna. Ve třetím čtení odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Sněmovní volby by podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,7 procenta hlasů. Oproti říjnu by si tak polepšilo o 2,3 procentního bodu. Posílili by také druzí Piráti. Do sněmovny by se v listopadu nejspíš dostalo sedm stran. Těsně pod pětiprocentním prahem by zůstali Starostové a TOP 09.

12:45