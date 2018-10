Kompromis: Země EU se dohodly na snížení emisí o 35 procent

9. 10. 19:39

Primátor Brna a lídr brněnské kandidátky ANO Petr Vokřál označil vznik koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů za podraz. Řekl to dnes novinářům. Už byla domluvená koalice vítězného ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Vokřál uvedl, že je lidsky velmi zklamaný. Myslel si, že širší koalice může Brno posunout dál. ANO by stačilo vytvořit koalici s ODS a měla by většinu v zastupitelstvu, nabídlo ale možnost vzniku širší koalice i s dalšími partnery.