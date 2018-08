Bílý dům chce zrušit plán na omezení emisí. Hrozí mu žaloby

Nejzásadnější je podle nové vedoucí odboru protidrogové politiky úřadu vlády Jarmily Vedralové pustit se do práce na nové protidrogové strategii do roku 2027. Koncepční dokument, kterým se řídí i financování, musí vláda schválit do konce roku.

Dva chlapci, které dnes odpoledne hledali záchranáři u jezera Lhota u Prahy, byli nalezeni utonulí. Oběma bylo sedm let.

Dva chlapci, které dnes odpoledne hledali záchranáři u jezera Lhota u Prahy, byli nalezeni utonulí. Oběma bylo sedm let.

Záchranáři pátrají u jezera Lhota nedaleko Prahy po dvou dětech. Není jasné, zda jsou děti ve vodě, nebo na břehu. Do pátrání se zapojili potápěči i psovodi, řekl ve čtvrtek pozdě odpoledne mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Záchranáři pátrají u jezera Lhota nedaleko Prahy po dvou dětech. Není jasné, zda jsou děti ve vodě, nebo na břehu. Do pátrání se zapojili potápěči i psovodi, řekl ve čtvrtek pozdě odpoledne mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

16:56