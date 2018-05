Vláda v demisi pokračuje v čistkách. Odstavila šéfa rozvědky

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Na návrh ministra vnitra Lubomíra Metnara včera vláda postavila ředitele civilní rozvědky Jiřího Šaška mimo službu. Důvodem bylo údajně zachování objektivity vyšetřování Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), v jeho čele byl Šašek od roku 2014. Babišova vláda v demisi už dříve dosáhla rezignace ředitele GIBS Igora Murína či konec šéfa pražské policie Miloše Trojánka.

"Zahájil jsem řízení o zproštění funkce ředitele civilní rozvědky. Zítřejším dnem nabude na právní účinnosti," řekl Metnar serveru iDnes.cz.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se k záležitosti nevyjádřil a odkázal na Metnara. "Je to jeho kompetence," napsal ČTK.

O Metnarově kroku už byl informován předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti ÚZSI Pavel Blažek (ODS), kterému to po jednání vlády telefonicky sdělil ministr vnitra. "Jsme dohodnutí, že na jednání komise, které by mělo proběhnout příští týden, nám aktuální dění v civilní rozvědce popíše a své vládní kroky zdůvodní," napsal Blažek ČTK.

Vysvětlení od ministra vnitra v demisi či od Babiše bude chtít podle svého šéfa Jana Hamáčka i ČSSD, s níž ANO vyjednává o společné vládě. "To je samozřejmě závažný krok, pokud vláda v demisi, vláda bez důvěry zprostí služby jednoho z ředitelů tajné služby. Očekávám, že pan ministr nebo pan premiér vysvětlí, jaké důvody k tomu vedly," řekl novinářům Hamáček.

Na otázku, zda by případná výměna šéfa civilní rozvědky či šéfů státních podniků a institucí mohla představovat pro sociální demokraty překážku ve vládní spolupráci s ANO, šéf ČSSD přímo neodpověděl. "Platí, že pokud by mělo dojít ke jmenování nového ředitele, tak to by měla udělat vláda s důvěrou," uvedl Hamáček.

Šašek je postaven mimo službu, dokud nebudou vyřešeny kontrolní procesy ohledně hospodaření tajné služby, sdělil Metnar webu Aktuálně.cz. "Pan generál mi stále dokola tvrdil, že je vše v pořádku. Jeho vyjádření z posledního týdne už mě nepřesvědčila," řekl Metnar Aktuálně.cz. Dodal, že svým krokem chce zajistit objektivitu vyšetřování podezření týkajících se hospodaření tajné služby.

Podle iDnes.cz se Metnar rozhodl vůči Šaškovi vystoupit na základě interní kontroly hospodaření rozvědky. "Z těchto dokumentů vyplývá i důvodné podezření, že se ředitel ÚZSI a někteří další příslušníci úřadu dopustili jednání, která mají znaky trestných činů proti majetku a proti pořádku ve věcech veřejných," stojí podle serveru v dokumentu, kterým Metnar odůvodnil Šaškovo postavení mimo službu. Vyšetřování v rozvědce dozoruje státní zastupitelství, dodal iDnes.

Ministr a vláda mají odvolávací pravomoc

Šašek vede ÚZSI od července 2014. Vedením tajné služby pověřil Metnar nového Šaškova náměstka Radka Musílka, uvedl web Aktuálně.cz.

ÚZSI je civilní rozvědka. Úkolem služby je chránit Českou republiku proti hrozbám, kterými jsou mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost, různé formy politického extremismu a podobně.

Podle zákona jmenuje a odvolává ředitele ÚZSI ministr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel civilní rozvědky odpovědný ministru vnitra.

Česká republika má tři tajné služby. Kromě ÚZSI je to ještě civilní kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba a armádní tajná služba Vojenské zpravodajství.