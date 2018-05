Máme na medaili, říká hokejový expert před čtvrtfinále

MAGAZÍN - Magazín autor: Ondřej Novotný

Řadu hokejových šampionátů v posledních letech navštívil, působil na nich jako expert České televize. Nyní se Martin Hosták posunul do role generálního manažera Zlína, ovšem mezinárodní dění dál pozorně sleduje. A věří, že český tým patří mezi kandidáty na medaile. "S posilami Krejčím a Pastrňákem určitě," říká bývalý reprezentační útočník.

Kdekdo věštil, že český hokej čekají hubenější roky. Že si bude muset nechat jen zdát o éře zlatého hattricku, kterou zažíval na přelomu tisíciletí. Že bude muset zapomenout na boje o medaile a rovnocenné měření s těmi nejlepšími.

Zatím však česká reprezentace stále zvládá konkurovat nejlepším světovým výběrům. Na mistrovství světa s přehledem postoupila do čtvrtfinále, prohrála jediné utkání. Pravda, na světovou medaili čeká od roku 2012, na zlato od památného šampionátu 2010. Ale proč by to nemohlo přijít zrovna letos?

"Mezi kandidáty na medaili patříme, ač jsme ve fázi přestavby týmu. Ale když se podíváte na ostatní týmy, jsou na tom také podobně, mají v mužstvu mladé hráče i ty zkušenější. Přestavba se dělá za pochodu," míní Martin Hosták. "Není to tak, že by jedna generace byla dobrá a pak ji nahradila špatná. Mladí kluci jako Chytil nebo Nečas dorostli do reprezentačních kvalit, začínají se srovnávat se špičkou."

Zda budou Češi skutečně bojovat o medaile, o tom se na mistrovství světa rozhodne dnes, kdy je od 16.15 čeká v dánském Herningu klíčový zápas turnaje: čtvrtfinále s týmem Ameriky. Ten je v této fázi šampionátu obligátním soupeřem českého výběru: od roku 2011 se s ním utkal třikrát, dvakrát se Češi mohli radovat. Předloni v Moskvě však zvítězili Američané po nájezdech.

Šance jsou vyrovnané, náš tým se mi zatím líbí, říká Hosták

"Nyní jsou šance vyrovnané. Američané mají obrovskou ofenzivní sílu, ale my jsme ukázali, že umíme hrát aktivní hokej s napadáním. Nedivil bych se, kdyby zápas došel až do prodloužení nebo nájezdů," prohlásil Hosták.

Češi začali šampionát těsnou výhrou v prodloužení nad Slovenskem, pak o gól podlehli Švédsku, následovalo vydřené vítězství po nájezdech nad Švýcary, atraktivní bitva s Ruskem a "povinné" výhry nad trojicí outsiderů z Běloruska, Francie a Rakouska.

"Náš tým se mi zatím líbí. Je tam sice spousta nedůrazností v obraně, máme problémy s vyloučeními a hlavně v obraně si hra postupně sedá, přičemž nejde jen o obránce, ale i o spolupráci s útočníky. Ale líbí se mi aktivní přístup," zhodnotil Hosták. "Necouváme, neustupujeme, nehrajeme zanďoura. Projev se mi moc líbí. A zápas s Ruskem, to byla reklama na hokej. Byl hodně svižný a na obou stranách bylo vidět hodně dovedností."

Nejvíc ho zatím zaujaly last minute posily, Davidové Krejčí a Pastrňák, kteří dorazili v průběhu turnaje po vypadnutí Bostonu z play off NHL. "Ukázali, v jakém umějí hrát tempu, s jakou dovedností, rychlostí, šikovností, jak zvládají řešení situací, zkrátka v čem je NHL dál," chválil Hosták.

Pochopení měl i pro to, že v posledních zápasech s lehčími soupeři nebyli tolik vidět. "Nemůžete odehrát sedm zápasů ve čtrnácti dnech naplno. Ty zápasy Češi rozhodli brzo, takže bych jim nevyčítal, že ušetřili nějaké síly. Vždyť teď je čeká nejdůležitější zápas sezony."

Královehradecký rodák zároveň věří, že právě zkušenost klíčových hráčů českého výběru se zámořským hokejem může reprezentaci prospět. Stejně tak si myslí, že v bráně dostane šanci David Rittich, který rovněž působí v Severní Americe. "Ale trenérům do hlavy nevidím, tak se nechme překvapit."

A co bude klíčem ke zvládnutí čtvrtfinále? "Žádná zbytečná vyloučení. Američané mají výborné přesilovky. Skvělý je v nich Kane, který patří mezi nejproduktivnější hráče. To nás může mrzet," varuje Hosták.

Večer bude jasno, zda se Češi medailovému lesku přiblíží.