Policie kvůli IT zakázkám zasahuje na ministerstvech obrany a vnitra

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

V budovách ministerstva obrany a ministerstva vnitra od rána zasahuje policie. Prověřuje vybrané veřejné zakázky, které se resortů týkají. V tiskové zprávě to uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ), které věc dozoruje. Informaci přinesl server Euro.cz. Zásah probíhá ve spolupráci Vojenské policie a Národní centrály proti organizovanému zločinu. Mluvčí Vojenské policie Jan Šmíd potvrdil, že zásah se vztahuje k IT veřejným zakázkám z minulých let.