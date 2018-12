Policie žádá sněmovnu o vydání Roznera ke stíhání kvůli výrokům o táboře v Letech

11. 12. 20:20

Doživotí a navíc 419 let vězení žádá americká porota pro bělošského radikála, který loni ve Virginii najel autem do davu odpůrců rasismu a zabil přitom jednu ženu. Po dvoudenním zvažování se dnes porotci shodli na tom, že útočník James Alex Fields si kromě doživotí za vraždu zaslouží 410 let za způsobená zranění a devět za neposkytnutí pomoci obětem.