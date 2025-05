Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal tři měsíce natvrdo!

8. 5. 2025 – 11:32 | Magazín | Jiří Rilke

Podmínka nepomohla, Novotný se nehlídal a půjde si na čtvrt roku sednout.

„Podmíněný trest se minul výchovným účinkem. Soud již neshledal žádné mimořádné okolnosti, které by mohly odůvodnit další ponechání podmíněného odsouzení v platnosti,“ prohlásil Obvodní soud pro Prahu 5.

Starosta pražských Řeporyjí, dobře známý rebel Pavel Novotný, měl podmínku za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování. Před třemi lety za tyto činy dostal tříměsíční trest s podmíněným odkladem na 30 měsíců.

Novotný si ale z podmínky nic nedělal a v podmínce nasekal 17 dalších přestupků. Jednalo se o urážení, přechovávání drog (marihuany i pervitinu) a podobně.

„Tak to chodí, už se mi to stalo minule, mám přestupky, pokaždé podobného typu. Myslím si, že mi tu podmínku spíš asi protáhnou. Uvědomuju si ale, že 7. 5. můžu jít sedět. Musím si na ty přestupky začít dávat pozor a už to pomalinku dochází i mně,“ psal před týdnem Novotný.

Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné, politik totiž ihned podal stížnost, která platnost rozsudku odkládá.

Novotný se po vynesení rozsudku nechtěl vyjadřovat, později ten samý den jen napsal na sociálních sítích: „Každej pořádnej prezident seděl.“