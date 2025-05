Na páteční oslavy do Moskvy míří pět europoslanců včetně Dostála z Česka

8. 5. 2025 – 14:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Český europoslanec Ondřej Dostál v dnešní rozpravě Evropského parlamentu řekl, že se v pátek v Moskvě zúčastní oslav konce druhé světové války.

Ondřej Dostál (nezařazený, zvolený na kandidátce Stačilo!) zpravodajce ČTK sdělil, že v Moskvě položí květiny k hrobu Neznámého vojína, ale nezúčastní se vojenské přehlídky. Dostálovu cestu do ruské metropole kritizovala česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) jako ostudnou a morálně odpudivou v době, kdy Rusko útočí na Ukrajinu. Představitelé většiny západních zemí se letošním oslavám v Moskvě vyhýbají kvůli ruské válce proti Ukrajině.

"Bohužel zapomínáme na ty, kteří přinesli obětí nejvíce. Stydím se za kolegy, kteří tvrdí, že Československo osvobodili jen Američané. Řekli byste to matkám sovětských padlých při osvobození naší země? Řekli byste zbídačeným vězňům v Osvětimi, že příchodem sovětské armády nebyli osvobozeni, ale okupováni? Stydím se za svou vládu, že neuctí padlé z řad sovětské armády, a jsem rád, že za bývalé Československo tak učiní (slovenský) premiér Robert Fico, ač je za to zostouzen. Rozhodl jsem se proto, že i já zítra položím květy ke hrobu Neznámého vojína v Moskvě," řekl Dostál v debatě věnované 80. výročí konce války.

Uvedl, že tak činí z osobního přesvědčení, že na padlé se nezapomíná, z vůle svých voličů, kteří si stále pamatují hrůzy nacismu, a z vůle po míru. "Oslava 80. výročí konce nacismu nás spojuje a může otevřít cestu k míru, k diplomacii a k vyřešení nynějšího konfliktu (na Ukrajině), který vojenské řešení nemá," dodal.

"Cesta komunistického europoslance do Moskvy je ostudná a morálně odpudivá. V čase, kdy Rusové bombardují Ukrajinu a jsou známé ruské válečné zločiny v Buči a dalších ukrajinských městech, slouží jeho návštěva jen jako propagandistický dárek pro Putinův režim. Legitimizovat vrahy a okupanty je nepřijatelné – ale od pana Dostála už mě nepřekvapí vůbec nic," uvedla Danuše Nerudová (STAN) z poslaneckého klubu Evropské lidové strany (EPP).

Moskevských oslav se má podle médií zúčastnit pět členů EP, dva z Německa a po jednom z Česka, Slovenska a Kypru, dosud však byla známá jména jen německých europoslanců Michaela von der Schulenburga a Ruth Firmenichové z levicové strany Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Ti podle agentury DPA mají po návštěvě Moskvy v plánu i cestu do Kyjeva. V ruské metropoli chtějí během svého dvoudenního pobytu "vést důležité diskuse s ruskými poslanci a dalšími zástupci politiky a kultury", uvedli ve svém prohlášení.

Návštěva se má konat během třídenního jednostranného příměří, které v souvislosti s oslavami vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, jehož země čtvrtým rokem vede válku proti Ukrajině.

Dostál ČTK potvrdil, že do Moskvy hodlá odletět ve společnosti europoslanců z Německa, Slovenska a Kypru, ale připustil, že není jisté, zda se podaří do ruské metropole dorazit. "Kudy poletíme, to je teď zajímavá otázka. Vzhledem ke komplikacím je možné, že z cesty sejde. Pokud ani na toto výročí nebude žádné příměří a bude se střílet, v takovém případě nezbyde, než zůstat tam, kam nás osud zavede," řekl zpravodaji ČTK ve Štrasburku.

"Situace je taková, že nevíme, co bude možné," odpověděl na otázku, zda se pokusí spolu s německými kolegy dostat z Moskvy do Kyjeva. "Naším plánem je buď nyní, anebo později připomenout výročí osmdesáti let od konce války i v prostředí Ukrajiny," dodal. Výročí podle něj spojuje i znepřátelené strany, které nyní spolu válčí, a mohlo by být krokem k diplomatickému řešení konfliktu.

Podle bruselského serveru Politico má být kyperským účastníkem oslav europoslanec a youtuber Fidias Panajotu. Ten svou účast zatím nepotvrdil. Za Slovensko nejede podle informací ČTK do Moskvy pouze jeden europoslanec, ale dva, Ľuboš Blaha a Erik Kaliňák z vládní strany Směr-sociální demokracie.

Ruských oslav se kvůli invazi na Ukrajinu nezúčastní většina západních politiků, pozvánku ale přijal slovenský premiér Robert Fico. Mezi hosty bude mimo jiné čínský prezident Si Ťin-pching či srbský prezident Aleksandar Vučić.

V dnešní rozpravě Evropského parlamentu o výročí konce druhé světové války převažovaly hlasy spojující boj proti nacismu před 80 lety se solidaritou s Ukrajinou, čelící ruskému autoritářskému režimu. Mír, svoboda a demokracie na evropském kontinentu jsou opět v sázce, ale usmiřování si prezidenta Vladimira Putina by podle některých řečníků vedlo jen k nové mnichovské dohodě, kterou v září 1938 uzavřely Berlín, Řím, Paříž a Londýn a která nacistickému Německu umožnila získat pohraniční území tehdejšího Československa. Zazněly však i hlasy odsuzující opomíjení Ruska jako nástupce Sovětského svazu při oslavách výročí, anebo i přičítající samé unii vinu za nynější situaci. A několik europoslanců se domáhalo od Německa reparací pro Polsko a Řecko za válečné škody.