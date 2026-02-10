Větrání domácnosti je potřeba, ale jak to dělat správně? Odborníci mají překvapivou odpověď
10. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Experti radí jak správně vyvětrat domácnost, omezit zdravotní rizika a neudělat si při tom díru do peněženky.
Možná byste to nečekali, ale na světě existuje odborná informační platforma IAQIP, která se zaměřuje na kvalitu vzduchu v domácnosti. Projekt financuje německé ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, australskou univerzitou Queensland University of Technology a německým výzkumným centrem Fraunhofer WKI.
Už to, že si tolik renomovaných organizací dalo takovou práci vytvořit portál speciálně určený k šíření osvětě o kvalitním domácím vzduchu, svědčí o skutečnosti, že se jedná o záležitost, která by se prostě a dobře neměla podceňovat.
Snad všichni tušíme, že větrat v domácnosti je zkrátka potřeba: Starý, vydýchaný vzduch je nejen pocitově nepříjemný, ale i nebezpečný zdraví – hromadí se v něm oxid uhličitý a těkavé organické látky, které mohou působit dýchací potíže, zvyšovat únavu, spouštět alergie nebo způsobovat bolest hlavy.
Stejně tak je potřeba odvětrávat vlhkost, která, pokud ji necháme hromadit, podporuje růst plísní.
Že je větrání nutností tak snad není potřeba explicitně dokazovat a odborníci se spíš zaměřili na vysvětlování, jak to udělat co nejlépe. A rada odborné studie je naprosto jasná: Krátce, ale intenzivně.
Úplně přesný časový úsek ideálního větrání se samozřejmě bude lišit dům od domu: Ne všude lze dosáhnout stejného průtoku vzduchu, ne všude jsou stejné podnebné podmínky, venku jinak fouká a podobně.
Pokud se vám ale nechce pobíhat po bytě s vědeckou kalkulačkou a popisovat tabuli vzorečky a rovnicemi při výpočtu proudění vzduchu, můžete si zapamatovat jednoduché obecné pravidlo: Pokud je možné otevřít okno na víc než 80 % jeho plochy, ke zdravé výměně vzduchu postačí klidně jen 3 minuty větrání.
Ideální také je, pokud se vám povede vytvořit průvan například otevřením dvou oken. V takovém případě by ale mezi vstupem a výstupem vzduchu neměla být větší vzdálenost než pětinásobek vzdálenosti stropu a podlahy.
Pár minut intenzivního proudění pěkně vymění vzduch v místnosti, ale nestačí vám vychladnout stěny, což znamená, že se zejména v zimě vyhnete zbytečnému připlácení za vytápění. Oproti tomu jen otevřená větračka není v zimě prakticky k ničemu: Průtok je tak malý, že se vzduch nestíhá pořádně obnovit a prakticky si jen pouštíte zimu do domu. Daleko lepší je vyvětrat třeba dvakrát denně krátce, ale silně.
Rozhodně by se také nemělo zapomínat na větrání po každém koupání či vaření: Vodní páru v domě zkrátka nechcete.
V létě můžete být samozřejmě daleko benevolentnější a otevírat okna na delší dobu. Obyvatelé měst si ale v takovém případě musí dát pozor ještě na smog: Pokud je venku znečištěné ovzduší, opět se omezte na pouze několik minut větrání i v létě, a pak, pokud je to možné, v místnosti několik hodin nesetrvávejte, aby se smogový aerosol stihl usadit a vy ho zbytečně nedýchali.