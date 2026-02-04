Dnes je středa 4. února 2026., Svátek má Jarmila
Počasí dnes 3°C Zataženo

Co v žádném případě nedávat do myčky? Většina lidí to neví, hrozí přitom vážné škody

4. 2. 2026 – 8:36 | Magazín | Jiří Rilke

Co v žádném případě nedávat do myčky? Většina lidí to neví, hrozí přitom vážné škody
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Na myčku nádobí samozřejmě nedáme nikdo dopustit, je ale potřeba si uvědomit, že spotřebič není všelék a některé věci je stále potřeba umýt v ruce.

Jen málokdo by byl ochoten vrátit se k ručnímu mytí nádobí poté, co si zvykne na myčku. Jedná se o pomocníka k nezaplacení – šetří spousty času a úsilí a moderní kuchyň je těžké si bez ní vůbec představit.

Právě proto je ale důležité si připomenout, že do myčky bohužel nemůžeme sázet bez rozmyslu všechno, co nám přijde pod ruku. Celá řada materiálů a druhů nádobí si totiž s mytím v myčce buďto moc nerozumí, nebo je pro ně dokonce nebezpečné.

S čím se držet dál od myčky?

1. Litina

Litinové hrnce a nádobí působí na omak velmi bytelně a zdálo by se, že ho tedy myčka nemůže ani v nejmenším ohrozit. Opak je však pravdou: Agresivní chemie obsažená v tabletách do myčky totiž může narušit povrchovou vrstvu litiny a materiál pak může snadno korodovat. A zrezlé hrnce doma zkrátka nechcete.

Litinu tedy myjte raději ručně a po vysušení ji nezapomeňte lehce naolejovat: Tím nádobí zachováte jeho lesk a nepřilnavost.

2. Hliník

Hliníkovou věc umytím v myčce sice většinou úplně nezničíte, ale hrozí trvalé, nevratné poškození: Hliník totiž může reagovat s prostředkem i horkou vodou a výsledkem může být nevzhledný, zašlý povrch, skvrny či matná oxidace.

Než vložíte něco hliníkového do myčky nádobí, pečlivě se ujistěte, že se jedná o upravený (například anodizovaný) hliník, který snese drsnější zacházení. Pokud ale nikde nenajdete značku indikující, že se jedná o hliník vhodný do myčky, raději neriskujte a myjte ručně.

3. Nepřilnavé povrchy

Pánve či hrnce pokryté nepřilnavým materiálem (například teflonem či keramickou vrstvou) sice většinou v myčce umýt opravdu můžete, velmi důrazně to ale nedoporučujeme: Agresivní prostředí myčky a vír drobných částic a nečistot z ostatního nádobí vytváří "krupobití", které bije do citlivé nepřilnavé vrstvy a zásadně tím snižuje její životnost.

Ve výsledku tak především záleží na tom, o jaké pánvi se bavíme: Kousek za 200 korun z diskontního řetězce? Nad ním nejspíš nikdo plakat nebude, šup do myčky! Designová pánev za pár tisíc? Tu radši nechte ve dřezu.

4. Nože

A z úplně stejného důvodu výrazně nedoporučujeme dávat do myčky na nádobí nože. Zmiňované tornádo mikroskopických částic totiž dokáže s nabroušeným ostřím provést rychlý proces. Jinak řečeno: Myčka vám vaše nože velmi rychle ztupí.

Myjte je proto raději v ruce. A nebo je samozřejmě dávejte dál do myčky – pokud vás baví šaškovat s brusným kamenem co tři dny a nevadí vám, že nože mohou kvůli horkému a vlhkému prostředí také snadněji zreznout.

5. Dřevo

Dalším nepříliš ideálním materiálem pro mytí v myčce je dřevo: Horká voda ho rozpíná tak, že hrozí pokroucení či dokonce prasknutí, a do pórů dřeva se postupně dostává voda, což může napomáhat růstu bakterií. 

6. Křišťál a dekorativní sklo

Poškození hrozí i u delikátního skla nebo křišťálu: Agresivní prostředí myčky ho může poškrábat a nenávratně poškodit. 

Tagy:
kuchyne úklid mytí nádobí nádobí
Zdroje:
Vlastní, Tom's Guide
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Tenhle leták zvedá tlak konkurenci: Kaufland srazil ceny másla, masa i pití na minimum

Následující článek

Lunární horoskop na středu 4. února: Nepropásněte člověka, který vám dnes vstoupí do života

Nejnovější články