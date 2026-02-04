Co v žádném případě nedávat do myčky? Většina lidí to neví, hrozí přitom vážné škody
4. 2. 2026 – 8:36 | Magazín | Jiří Rilke
Na myčku nádobí samozřejmě nedáme nikdo dopustit, je ale potřeba si uvědomit, že spotřebič není všelék a některé věci je stále potřeba umýt v ruce.
Jen málokdo by byl ochoten vrátit se k ručnímu mytí nádobí poté, co si zvykne na myčku. Jedná se o pomocníka k nezaplacení – šetří spousty času a úsilí a moderní kuchyň je těžké si bez ní vůbec představit.
Právě proto je ale důležité si připomenout, že do myčky bohužel nemůžeme sázet bez rozmyslu všechno, co nám přijde pod ruku. Celá řada materiálů a druhů nádobí si totiž s mytím v myčce buďto moc nerozumí, nebo je pro ně dokonce nebezpečné.
S čím se držet dál od myčky?
1. Litina
Litinové hrnce a nádobí působí na omak velmi bytelně a zdálo by se, že ho tedy myčka nemůže ani v nejmenším ohrozit. Opak je však pravdou: Agresivní chemie obsažená v tabletách do myčky totiž může narušit povrchovou vrstvu litiny a materiál pak může snadno korodovat. A zrezlé hrnce doma zkrátka nechcete.
Litinu tedy myjte raději ručně a po vysušení ji nezapomeňte lehce naolejovat: Tím nádobí zachováte jeho lesk a nepřilnavost.
2. Hliník
Hliníkovou věc umytím v myčce sice většinou úplně nezničíte, ale hrozí trvalé, nevratné poškození: Hliník totiž může reagovat s prostředkem i horkou vodou a výsledkem může být nevzhledný, zašlý povrch, skvrny či matná oxidace.
Než vložíte něco hliníkového do myčky nádobí, pečlivě se ujistěte, že se jedná o upravený (například anodizovaný) hliník, který snese drsnější zacházení. Pokud ale nikde nenajdete značku indikující, že se jedná o hliník vhodný do myčky, raději neriskujte a myjte ručně.
3. Nepřilnavé povrchy
Pánve či hrnce pokryté nepřilnavým materiálem (například teflonem či keramickou vrstvou) sice většinou v myčce umýt opravdu můžete, velmi důrazně to ale nedoporučujeme: Agresivní prostředí myčky a vír drobných částic a nečistot z ostatního nádobí vytváří "krupobití", které bije do citlivé nepřilnavé vrstvy a zásadně tím snižuje její životnost.
Ve výsledku tak především záleží na tom, o jaké pánvi se bavíme: Kousek za 200 korun z diskontního řetězce? Nad ním nejspíš nikdo plakat nebude, šup do myčky! Designová pánev za pár tisíc? Tu radši nechte ve dřezu.
4. Nože
A z úplně stejného důvodu výrazně nedoporučujeme dávat do myčky na nádobí nože. Zmiňované tornádo mikroskopických částic totiž dokáže s nabroušeným ostřím provést rychlý proces. Jinak řečeno: Myčka vám vaše nože velmi rychle ztupí.
Myjte je proto raději v ruce. A nebo je samozřejmě dávejte dál do myčky – pokud vás baví šaškovat s brusným kamenem co tři dny a nevadí vám, že nože mohou kvůli horkému a vlhkému prostředí také snadněji zreznout.
5. Dřevo
Dalším nepříliš ideálním materiálem pro mytí v myčce je dřevo: Horká voda ho rozpíná tak, že hrozí pokroucení či dokonce prasknutí, a do pórů dřeva se postupně dostává voda, což může napomáhat růstu bakterií.
6. Křišťál a dekorativní sklo
Poškození hrozí i u delikátního skla nebo křišťálu: Agresivní prostředí myčky ho může poškrábat a nenávratně poškodit.