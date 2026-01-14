Topte chytře! Vyplatí se vypínat topení, když jdete pryč jen na chvíli?
14. 1. 2026 – 8:05 | Magazín | Jana Strážníková
Energie nejsou nejlevnější a ve snaze ušetřit co nejvíc si jistě celá řada lidí klade otázku, kdy se vyplatí vypínat topení.
Otázka, která se sezónu co sezónu stále vrací do našich myslí a přeneseně i peněženek: Vypnout topení na noc nebo když jdeme krátce pryč z domu, nebo ho nechat běžet třeba na nižší teplotu?
Odpověď není univerzální a i na internetu naleznete spoustu protichůdných informací. Na vině je skutečnost, že do velké míry závisí domu či bytu, o kterém se zrovna bavíme.
V obydlí s horší izolací, případně starším vytápěcím systémem bude zpravidla lepší topení úplně nevypínat a spíše na dobu krátké nepřítomnosti či přes noc stahovat termostat o pár stupňů dolů.
V podobném příbytku totiž poměrně rychle chladnou stěny a nábytek a vytápěcí systém pak musí dohánět velký teplotní rozdíl, kvůli čemuž běží na plný výkon déle a ve výsledku spotřebuje více energie, než když teplotu průběžně udržujete.
V dobře izolovaném domu s moderním vytápěním se zase většinou vyplatí topení vypnout: Izolace udrží teplo a nové vytápěcí systémy jsou schopné případný rozdíl dohnat velmi rychle.
Univerzální odpověď nicméně neexistuje a nejspolehlivější způsob je to prostě zkusit: Zapište si hodnotu spotřebovaných jednotek z měřiče na vašem odběrném místě a zkuste týden udržovat teplotu a pak týden vypínat topení pokaždé, když ho zrovna nevyužíváte. Porovnání hodnot spotřebované energie má pak daleko větší výpovědní hodnotu než jakákoliv všobecná rada.
A pokud zjistíte, že se vám více vyplatí vypínat, můžete přístup aplikovat až hraničním způsobem a přerušovat vytápění, i když odcházíte pryč třeba i jen na několik minut. Je to sice otrava, ale také maximální úspora.
Trochu jinak na tom samozřejmě budou lidé využívající tepelné čerpadlo: S ním je potřeba teplotu stabilně udržovat, protože příliš prudké snížení teploty pošlou systém do vysokého a velmi drahého výkonu.