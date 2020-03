Velký Beckhamův sen: Hvězdný záložník má vlastní klub

MAGAZÍN - Magazín autor: Jan Pikous

Patří mezi nejslavnější sportovce posledních dekád, je módní ikonou i světově uznávanou celebritou. Teď ale pro Davida Beckhama začíná úplně nová výzva. Legendární anglický fotbalista si splnil sen a založil si vlastní klub. Inter Miami odstartoval svou misi v americké MLS a slavný záložník s ním má velké plány.

Tým, kterému fandil, prohrál. Přesto mohl David Beckham odcházet z fotbalového stadionu v Los Angeles spokojený. Jeho vlastní klub totiž právě odehrál první soutěžní zápas.

Coby fotbalista se stal Beckham jednou z ikonických postav historie. Byl kapitánem anglické reprezentace a hvězdou Manchesteru United či Realu Madrid - z globálního pohledu je však význam jeho přínosu ještě daleko širší.

Londýnský rodák možná nikdy nebyl nejlepším fotbalistou na světě, rozhodně ale dlouho byl tím nejslavnějším. Jeho věhlas dalece překročil zelené pažity - stal se módní ikonou, globální celebritou, vzorem.

Bývaly doby, kdy jeho momentální účes určoval módní trendy mezi teenagery napříč kontinenty. A i dnes, ve svých téměř pětačtyřiceti letech, je stále uznávanou osobností. Slušné vystupování, jedinečný cit pro módu, vzezření potetovaného 'bad boye' v kombinaci s naprostou oddaností vlastní rodině - vždyť s manželkou Victorií, zpěvačkou a členkou legendárních Spice Girls, je už třiadvacet let a mají čtyři děti (dceru Harper Seven a syny Brooklyna Josepha, Romea Jamese a Cruze Davida). To vše z něj dělá áčkovou celebritu i v době, kdy už se fotbalem dávno neživí. A jen si dělá radost.

Cesta do Ameriky

Poprvé se fotbalový svět za mořem Beckhamovi otevřel v roce 2007, když přestoupil z Madridu do týmu Los Angeles Galaxy. V anglické kolébce fotbalu či slunném Španělsku byla kopaná pochopitelně neotřesitelným číslem jedna, přestup do Spojených států představoval ovšem pro 'Beckse' zajímavou výzvu. V USA je totiž "soccer" v konkurenci amerického fotbalu, baseballu či basketbalu zcela upozaděn - a to byla tehdy situace ještě výrazně horší než dnes.

Pro Beckhama to ale byla výzva. Mohl zkombinovat svůj marketingový potenciál světové hvězdy s umem na trávnících, a stát se tak pro Američany jakýmsi fotbalovým věrozvěstem - a navrch si užívat života hollywoodských hvězd v Los Angeles. V Major League Soccer (MLS) strávil pět let a je zase zpět, teď ale v nové roli: coby majitel zbrusu nového klubu Inter Miami, které lze s trochou nadsázky označit za Beckhamovo páté dítě.

"Byla to těžká, ale zároveň chvílemi náročná cesta," glosoval pár dnů před začátkem sezony vznik nového týmu, který sídlí v Miami na Floridě. Místa se přitom Beckham nebál, přestože už tu v minulosti tým MLS působil - a ne zrovna úspěšně. Na přelomu století hrál tým Miami Fusion nejvyšší americkou soutěž jen čtyři sezony. "Jestli jsem o něčem nikdy nepochyboval, tak to bylo Miami. Vždycky to bylo to správné místo," prohlásil Beckham.

Hvězdy? Ne, mladíci

Slova o náročné cestě přitom nejsou pouhou frází. Vybudovat v americké kopané novou franšízu je běh na dlouhou trať a v případě Interu Miami muselo dokonce dojít k výstavbě úplně nového stadionu, který pojme osmnáct tisíc diváků.

Už v polovině března tam Inter Miami CF, jak Beckham svůj klub nazval, odehraje první soutěžní duel. Paradoxně ale bez velkých hvězd v sestavě. Ačkoliv to byl právě bývalý anglický reprezentant, který před lety odstartoval trend příchodů významných evropských hráčů za moře (následovali třeba Thierry Henry, David Villa či Zlatan Ibrahimovič), v současném kádru Interu zatím třpytivé jméno nenajdete.

Anglický fotbalový idol chce totiž dát příležitost místním odchovancům a talentovaným hráčům přímo z dané oblasti. "Chceme dát mladým šanci zahrát si na nejvyšší úrovni. Bavili jsme se i o příchodu nějakých velkých hvězd z Evropy. Ale vždycky jsem si říkal, že největší hrdost zažijeme tehdy, když děcko, které prošlo naší akademií, za nás pak nastoupí v MLS," zdůraznil Beckham.