Velká dopaminová lež: hormon vás doopravdy nedělá šťastnějšími
4. 2. 2026 – 12:16 | Magazín | Žanet Ka
Proč nedokážete odložit telefon, i když vás obsah na displeji už dávno nebaví? Odpověď leží v náhodných odměnách a evolučním nastavení našeho mozku. Přečtěte si, jak dopamin reaguje na nečekaný úspěch a proč nás evoluce naprogramovala tak, abychom raději klovali do prázdných tlačítek, než abychom si užívali přítomný okamžik.
Většina z nás ho zná jako „posla dobrých zpráv“ nebo chemickou odměnu za snědenou čokoládu. Jenže pravda o dopaminu je mnohem temnější a fascinující. Podle neurovědce Nikolaye Kukushkina není dopamin látkou slasti, ale bičem, který nás vyhání z bezpečí domova do nejistoty světa. A dělá to záměrně.
Máme pocit, že jsme ve válce sami se sebou. Toužíme po věcech, které nám škodí, a ztrácíme zájem o ty, které nám dělají dobře. Stáváme se závislými na nekonečném scrollování sociálních sítí a vteřinu po odložení telefonu cítíme prázdnotu. Často za to viníme moderní dobu, civilizaci nebo cukr. Skutečný viník je ale mnohem starší než lidstvo samo. Je jím dopamin.
Past jménem „temná komora“
Abychom pochopili, k čemu dopamin slouží, musíme pochopit, jak funguje naše mozková kůra (kortex). Její hlavní ambicí je klid. Chce, aby realita přesně odpovídala jejím očekáváním. Kdyby to bylo jen na ní, pravděpodobně bychom skončili v tzv. „problému temné komory“- našli bychom si tichý, tmavý kout, kde nás nic nepřekvapuje, nic nevyrušuje a nic po nás nechce vysvětlení.
Jenže evoluce nespí. Spokojené zvíře, které sedí v koutě, nepřežije. A tady nastupuje systém odměn a jeho hlavní zbraň: dopamin. Ten funguje jako neustálý vnitřní hlas, který nám šeptá: „Život je víc než to, co máš teď. Jdi a zjisti to.“
Co se stane, když dopamin dojde?
Děsivým důkazem důležitosti této látky je historie tzv. lethargické encefalitidy, která se šířila světem před sto lety. Pacienti, jako byla slavná Rose R., neupadli do kómatu, ale do stavu „nereagující bdělosti“. Rose strávila 43 let v noční můře, kdy byla vězněm ve svém vlastním těle. Dokázala sice chytit míč nebo žvýkat jídlo, pokud jí ho někdo vložil do úst, ale sama neudělala nic.
Když jim neurolog Oliver Sacks podal L-DOPA (prekurzor dopaminu), pacienti se doslova probudili k životu. Začali mluvit a tančit. Bez dopaminu totiž mozek nemá důvod opustit svou „temnou komoru“. Bez něj bychom jen seděli a zírali do prázdna, dokud bychom nezemřeli hlady.
Velký omyl: Dopamin není slast
Tady narážíme na největší vědecký mýtus. Dopamin nezpůsobuje potěšení. Studie na krysách i lidech užívajících stimulanty (jako Adderall) ukazují, že dopamin zvyšuje soustředění a motivaci „jít do akce“, ale nezvyšuje pocit euforie z výsledku.
Dopamin je spíše chemikálií typu „udělej toho víc“. Funguje jako zvýrazňovač paměti:
- V bazálních gangliích: Pomáhá nám budovat svalovou paměť (např. tanec nebo řízení auta), aniž bychom o pohybech museli přemýšlet.
- V mozkové kůře: Upevňuje myšlenky a vhledy. Když na něco přijdete, dostanete dávku dopaminu, která mozek naučí: „Takhle o tom přemýšlej i příště.“
Šok z nečekaného
Dopamin se ale neuvolňuje při každém úspěchu. Klíčovým slovem je překvapení. Pokud dostanete odměnu, kterou jste čekali, dopaminové neurony mlčí. Ale pokud je výsledek lepší, než jste čekali, dojde k výbuchu aktivity. To vysvětluje, proč jsou hazardní hry a sociální sítě tak návykové.
„Motivuje nás nikoli samotná odměna, ale spíše vzorec, který je třeba teprve prolomit.“
Algoritmy TikToku nebo Instagramu jsou digitální verzí experimentů na holubech. Pokud holub dostane zrní za každé klovnutí, brzy ho to přestane bavit. Pokud ho ale dostává náhodně, klove posedle až do úplného vyčerpání. Snaží se „přijít na vzorec“, který neexistuje. Stejně jako my scrollujeme a hledáme ten jeden „lajk“ nebo virální video, které nás konečně uspokojí.
Evoluční sázka na nespokojenost
Může se to zdát depresivní: jsme odsouzeni k věčné nudě a nespokojenosti. Jakmile něčeho dosáhneme, dopamin vyprchá, protože už to není „nečekané“. Ale právě v tom tkví naše síla.
Evoluce upřednostnila ty z našich předků, kteří byli mrzutí, neklidní a trýznění vidinami něčeho většího. Ti, kteří byli spokojení s nasbíranými bobulemi, nepřežili zimu. Ti, kteří chtěli víc, vymysleli zemědělství, civilizaci a nakonec i lety do vesmíru.
Dopamin není látka, která nás má učinit šťastnými. Je to motor, který nás má udržet v pohybu. Klid v duši je sice krásná věc, ale z pohledu evoluce je to luxus, bez kterého se dá žít.