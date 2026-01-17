Dnes je sobota 17. ledna 2026., Svátek má Drahoslav
17. 1. 2026 – 10:22 | Magazín | Žanet Ka

Technologický přelom u praček se sušičkou konečně opravdu zlepšil život doma
zdroj: Gemini
Dlouhá léta byly terčem kritiky kvůli dlouhým cyklům a vysoké spotřebě. Rok 2026 však přináší technologický zlom, který zpochybňuje vše, co jste si o těchto přístrojích dosud mysleli. Podívejte se, jak inovace v konstrukci bubnů a sušicích cyklů mění pravidla hry.

Pokud žijete v menším bytě nebo se snažíte o maximálně efektivní využití místa v koupelně, pravděpodobně jste už o kombinovaném spotřebiči uvažovali. Dvojice samostatných strojů vedle sebe zabere zhruba 120 až 140 centimetrů šířky, což je luxus, který si ne každý domov může dovolit. Právě proto se v roce 2026 vrací na scénu kombinované pračky se sušičkou v mnohem modernější a výkonnější podobě.

Proč měly tyto stroje špatnou pověst?

První pokusy o spojení praní a sušení do jednoho bubnu sahají hluboko do minulosti, ale i moderní recenzenti byli dlouho skeptičtí. Hlavním důvodem byla extrémní doba cyklu. Starší generace kombinovaných jednotek běžně potřebovaly na jeden kompletní cyklus šest i více hodin. Navíc tyto stroje často prádlo spíše „napařovaly“ než skutečně sušily, což vedlo k vysoké spotřebě energie a neuspokojivým výsledkům.

Technologický zlom roku 2026

Veletrhy spotřební elektroniky však ukázaly, že výrobci do vývoje těchto jednotek investovali obrovské prostředky. Nové modely, které přicházejí na trh v první polovině roku 2026, přinášejí tři zásadní vylepšení:

  1. Nástup tepelných čerpadel: Zatímco starší kombinace využívaly k sušení méně efektivní kondenzaci s topným tělesem, novinky roku 2026 masivně sází na technologii tepelného čerpadla. Ta funguje na principu odebírání tepla z okolního vzduchu a je mnohem efektivnější při odstraňování vlhkosti z prádla.
  2. Větší objem bubnu: Výrobci pochopili, že pro kvalitní sušení potřebuje prádlo prostor k pohybu. Moderní jednotky mají výrazně větší bubny, což zlepšuje proudění vzduchu a radikálně zkracuje dobu sušení.
  3. Extrémní zrychlení cyklů: Zatímco dříve byl celý proces otázkou celého odpoledne, nejnovější technologie roku 2026 slibují vyprat a vysušit běžnou várku prádla (kolem 4–5 kg) za zhruba 90 minut.

Bezodvětrávací systém jako výhoda

Velkým plusem pro české domácnosti zůstává, že většina těchto moderních jednotek nevyžaduje odvod vzduchu ven z místnosti. Vlhkost se sráží uvnitř stroje a odchází přímo do odpadu. Stačí tak přívod vody, odpad a elektrická zásuvka.

Na co si dát pozor před nákupem?

I přes technologický pokrok je třeba zvážit několik faktorů:

  • Cena: Moderní technologie tepelného čerpadla v kombinovaném stroji je stále poměrně nákladnou investicí a počáteční cena může být vyšší než u dvou základních samostatných spotřebičů.
  • Kapacita sušení: Stále platí, že pračka obvykle vypere více prádla, než kolik dokáže v jednom kroku efektivně vysušit. Pokud naplníte buben k prasknutí, budete muset část prádla před sušením odebrat.
  • Doba cyklu v praxi: I když výrobci uvádějí rekordní časy, u plně naloženého stroje může být realita stále o něco delší.

Verdikt pro rok 2026

Pokud bojujete s prostorem, kombinovaná pračka se sušičkou již není tím kompromisním řešením, kterým bývala. Díky technologii tepelných čerpadel a větším bubnům se z nich stávají plnohodnotní pomocníci, kteří šetří váš čas i drahocenné prostory vašeho domova.

